CNA contra CNA

Consiliul Na╚Ťional al Audiovizualului func╚Ťioneaz─â ca un cenzor al emi╚Ť─âtorilor de programe TV ╚Öi radio. ├Än perspectiv─â, nu este deloc exclus s─â ajung─â s─â cenzureze ├«ntreg spa╚Ťiul virtual. ├Än teorie, monitorizeaz─â, analizeaz─â ╚Öi sanc╚Ťioneaz─â. Ce se ├«nt├ómpl─â ├«ns─â c├ónd membrii CNA gre╚Öesc? ╚śi ce se ├«nt├ómpl─â atunci c├ónd ei gre╚Öesc inten╚Ťionat? Cine ├«i poate sanc╚Ťiona?

Revin asupra acestei teme pe care, deloc ├«nt├ómpl─âtor, am abordat-o ├«n mod insistent ├«n ultima vreme. Observ c─â pe m─âsur─â ce statul rom├ón se militarizeaz─â, iar tr─âs─âturile lui democratice se diminueaz─â, CNA este utilizat din ce ├«n ce mai frecvent nu ca un instrument de protec╚Ťie a cet─â╚Ťeanului, care trebuie ferit c├ót se poate de mult de ╚Ötiri false sau nepotrivite pentru educa╚Ťia celor mici, ci ca un instrument de cenzur─â. O nou─â inchizi╚Ťie. Care are scopul explicit de a inhiba ├«n mod violent, sub amenin╚Ťare, ╚Öi sub utilizarea unor sanc╚Ťiuni financiare, libertatea de expresie. Chiar ╚Öi libertatea opiniilor. S-a ajuns ├«n situa╚Ťia absolut scandaloas─â ├«n care o institu╚Ťie, prin defini╚Ťie legal─â independent─â, prime╚Öte de la reprezentan╚Ťa institu╚Ťiilor statului, sau chiar de la interpu╚Öi ai acestora, liste cu posturi de radio ╚Öi televiziune care trebuiesc sanc╚Ťionate ╚Öi suprimate. Liste negre cu persoane care se exprim─â critic la adresa lui Raed Arafat, care acuz─â faptul c─â func╚Ťionari ai statului pu╚Öi pe c─âp─âtuial─â profit─â de criza sanitar─â ╚Öi dau tunuri dup─â tunuri ╚Öi, mai nou, cu jurnali╚Öti ╚Öi anali╚Öti ale c─âror informa╚Ťii ╚Öi comentarii sunt ar─âtate cu degetul de guvernan╚Ťi, pe motiv c─â ar activa ├«ntr-un fel sau altul cu agresorul de la Kremlin. Ast─âzi, m─â voi opri ├«ns─â la un exemplu concret ╚Öi recent.

Dup─â cum se ╚Ötie, CNA a sanc╚Ťionat ├«n mod repetat, cu amenzi din ce ├«n ce mai mari, sta╚Ťia de radio GOLD FM care ├«╚Öi posteaz─â emisiunile ╚Öi pe Youtube. S-a ajuns la sume colosale ├«n ceea ce prive╚Öte cuantumul amenzilor, astfel ├«nc├ót GOLD FM, care nu prime╚Öte nici direct nici indirect bani guvernamentali sau bani de la vreun partid politic, s─â fie la un pas de desfiin╚Ťare prin faliment. Ce puteau s─â fac─â proprietarii GOLD FM? S─â se ├«mprumute de bani pentru a pl─âti amenzile ╚Öi s─â sesizeze Justi╚Ťia de c├óte ori au considerat ╚Öi au putut proba c─â respectivele amenzi au fost date ├«n mod abuziv, dup─â ureche, f─âr─â a exista probe care s─â le sus╚Ťin─â. Dar, dup─â cum se ╚Ötie, Justi╚Ťia ├«n Rom├ónia se mi╚Öc─â greu. Mult mai greu dec├ót caden╚Ťa s─âpt─âm├ónal─â a artileriei grele a CNA. ╚śi cu toate acestea un prim proces, iat─â, s-a solu╚Ťionat zilele trecute. Justi╚Ťia a anulat prima amend─â dat─â ╚Öi ├«ncasat─â de CNA. Un prim abuz s─âv├ó╚Öit ├«mpotriva acestei sta╚Ťii pe parcursul anului trecut. Este de presupus c─â vom asista ├«n continuare la o curs─â contra cronometru cu rezultate asem─ân─âtoare ├«ntre amenzile abuzive ale CNA ╚Öi sentin╚Ťele civile ale magistra╚Ťilor. E ├«ns─â greu de presupus c─â Justi╚Ťia, care are rigorile ei, va putea s─â ╚Ťin─â pasul cu abuzurile CNA. P├ón─â c├ónd vom afla care va fi deznod─âm├óntul s─â ├«ncerc─âm totu╚Öi s─â r─âspundem la o ├«ntrebare cheie. ├Än acest caz deja solu╚Ťionat p├ón─â la urm─â, cine pl─âte╚Öte oalele sparte? Ve╚Ťi r─âspunde desigur c─â CNA, pentru gre╚Öeala inten╚Ťionat─â sau neinten╚Ťionat─â a celor 11 membri, va da socoteal─â restituind banii pe care i-a ├«ncasat ├«n mod ilegal. ╚śi tot a╚Öa ╚Öi ├«n continuare, cu un apreciabil decalaj de timp, va restitui ╚Öi celelalte amenzi abuzive. Numai c─â treaba nu este chiar at├ót de simpl─â. ├Än realitate, CNA sanc╚Ťioneaz─â c├ót ai zice pe╚Öte ╚Öi ├«ncaseaz─â imediat banii dar de restituit ├«i restituie greu. Sau la sf├óntul-a╚Öteapt─â. Sau, dac─â vreun operator se comport─â cu mare ├«ndr─âzneal─â, dup─â ce acesta blocheaz─â conturile institu╚Ťiei. Problema problemelor este c─â ├«ntreaga joac─â este exclusiv pe seama banilor operatorilor de radio-tv sau ai statului. Nu ╚Öi pe banii membrilor CNA.

Cei 11 membri ai Consiliului Na╚Ťional al Audiovizulalului, dintre care destul de mul╚Ťi sunt desemna╚Ťi acolo pe criterii exclusiv politice ╚Öi f─âr─â a avea ├«n spate vreo meserie sau vreo experien╚Ť─â care s─â ├«i recomande pentru a ajunge un soi de judec─âtori ai presei, au ni╚Öte salarii ╚Öi venituri exorbitante pl─âtite la timp din bani publici. Ei dispun de o baz─â auto, de un numeros personal auxiliar, de mul╚Ťi consilieri ╚Öi de mult mai mul╚Ťi speciali╚Öti care au sarcina de a scana zi de zi ├«nterg spectrul audiovizualului, produc├ónd pentru ╚Öedin╚Ťele CNA materialele de suport care ├«n principiu ar trebui studiate cu aten╚Ťie, interpretate ├«n mod obiectiv, ╚Öi transformate ├«n probe solide pentru amenzile administrate. ├Äntreg acest aparat cost─â imens ╚Öi, fire╚Öte, cost─â ╚Öi mai mult ├«n m─âsura ├«n care deciziile CNA sunt date peste cap de Justi╚Ťie. Iar vajnicii lupt─âtori contra libert─â╚Ťii de expresie, indiferent c├óte abuzuri fac, nu r─âspund personal ├«n niciun fel. Nici cu banii, nici cu func╚Ťia ╚Öi nici cu libertatea. Cum r─âspunde, de exemplu, Mircea Toma, care ├«n ultima vreme d─â tonul tuturor ╚Öedin╚Ťelor de demascare ╚Öi de ├«nfierare a unor operatori pu╚Öi de cine ╚Ötie cine pe lista neagr─â, pentru asemenea abuzuri? ╚śi m─â rog frumos ce capacitate are acest individ, care nu s-a aflat nicic├ónd la un nivel c├ót de c├ót semnificativ de conducere la vreun post de radio sau de televiziune, pentru a-i judeca pe operatori? ╚śi a le da cu sanc╚Ťiunile ├«n cap. Oare ├«l ajut─â c├ót de c├ót statutul s─âu de nepot al unui pilot securist din flota preziden╚Ťial─â a lui Nicolae Ceau╚Öescu? Oare ├«l ajut─â c├ót de c├ót faptul c─â, gra╚Ťie unchiului s─âu ,a de╚Ťinut timp de 10 ani, p├ón─â ├«n 1990, pozi╚Ťia de psiholog la Spitalul Militar din Bucure╚Öti, pozi╚Ťie din care, execut├ónd ordinele Direc╚Ťiei a IV-a a Securit─â╚Ťii, nu a acordat calificativele necesare unor pilo╚Ťi, transform├óndu-i prin mijloace de poli╚Ťie politi─â ├«n indezirabili? ╚śi c─â apoi a fost membru fondator a unei publica╚Ťii satirice, Academia Ca╚Ťavencu, care a pierdut destul de multe procese ├«n urma unor document─âri precare? Sau cu ce ├«l ajut─â experien╚Ťa – niciodat─â ├«n pres─â – pe Valentin Alexandru Jucan, al c─ârui cel mai semnificativ merit const─â ├«n redactarea lucr─ârii ÔÇ×Introducere ├«n securitatea na╚Ťional─âÔÇŁ, cu ajutorul c─âreia a absolvit Colegiul Na╚Ťional de Ap─ârare. Sau cu ce o ajut─â s─â fie un bun membru CNA pe Cristina Ancu╚Ťa Pocora, ╚Öi ea absolvent─â a Colegiului Na╚Ťional de Ap─ârare, cu lucrarea ÔÇ×Securitatea ╚Öi Ap─ârarea Na╚Ťional─âÔÇŁ? ╚śi exemplele pot continua. Aceste personaje care au devenit inchizitorii presei independende ╚Öi care, dac─â li se extind competen╚Ťele, vor ├«ncerca s─â-mi ├«nchid─â ╚Öi mie gura ├«ntr-o bun─â zi sunt, dup─â cum pute╚Ťi observa, obsedate p├ón─â ├«n v├órful unghiilor de tema securit─â╚Ťii statului. ├Än detrimentul siguran╚Ťei cet─â╚Ťeanului.

