Coaliția de guvernare, la un pas de rupere. Premierul Cîțu se gândește deja la schimbarea celor puși în funcții de USR PLUS

Pare tot mai evident faptul că actuala coaliție guvernamentală e istorie, ca dovadă, premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă, la Timișoara, că așteaptă demisiile de onoare a celor puși în funcție în administrație de cei de la USR PLUS. El a spus că are în vedere atât prefecți, șefi de agenții instalați de cei de la USR, oameni puși în conducerea firmelor de stat.

Întrebat despre o asemenea posibilitate de schimbare a prefecților, Cîțu a spus că analizează situația, dar că apelează și la onoarea persoanelor vizate.

”Analizez această oportunitate, dar eu vorbesc de onoare, când te întorci împotriva propriului guvern și a propriei persoane, așteptăm să vedem dacă nu vor pleca ei. Iar mesajul este pentru toți cei numiți de USR, sunt prefecți, subprefecți, șefi de companii, agenții. Când iei o astfel de decizie o iei împotriva propriilor oameni, zici că nu au fost buni. Eu nu am spus așa ceva, doar unii nu au fost buni”, a declarat Cîțu.

Alături de Cîțu, la Timișoara pentru a susține candidatura sa la șefia PNL s-a aflat și Rareș Bogdan. Cunoscut pentru modul abil de a specula orice subiect politic, Bogdan a făcut apel la primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pe care l-a chestionat, retoric, dacă e de acord că USR PLUS s-ar fi aliat cu partide extremiste din toată Europa.

”Eu am venit de mai multe ori la Timișoara. Am o singură întrebare, acum sunt alături de premierul actual și viitor, doar o singură întrebare am. Sunt foarte curios ce spune Dominic Fritz, actualul primar al Timișoarei, despre asocierea pe care Dacian Ciololoș și Dan Barna au făcut-o cu Alternative fur Deutschland, deci ei sunt în asociere directă cu USR PLUS, cu Frontul Național, cu Marine le Pen, cu Gerd Bilders, Partidul Libertății din Olanda, cu Fratelii Italia, cu toți antieuropenii, cei care luptă cu AUR pentru a destabiliza Europa. Eu îl rog pe Dominic Fritz să-mi răspundă la această întrebare, că sunt sigur că domnul Cioloș o să o facă peste o săptămână în ședința de plen de la Bruxelles. De asemenea, aș vrea să știu cum se simt votanții USR PLUS din Timișoara având în vedere că în acest moment sunt colegi cu George Simion, Șoșoacă, Târziu”, a întrebat Rareș Bogdan.

El nu este la prima ieșire de acest fel la adresa lui Dominic, pe care l-a numit ”prietenul meu”, în urmă cu câteva săptămâni îl asigura că va pierde alegerile pentru un nou mandat de primar, desigur în favoarea PNL.

De cealaltă parte, Florin Cîțu, premier, este mult mai temperat și evită să se lege de Fritz și insistă că finanțările de la buget vin pentru oraș și nu pentru primar

”Timișoara sau Primarul… nu există, ca premier, dacă vă referiți la modul în care sunt alocate resursele, alocarea spre autoritățile locale se face pe baza unei formule clare. Aici ca principiu, autoritățile cu colectare bună primesc mai puțini bani, un primar care nu are colectare primește mai mulți bani. Am purtat discuții cu Asociația Municipiilor, Asociația Consiliilor Județene, eu împing alocarea spre noi criterii. Legat de principii, acolo unde sunt autorități locale ce nu-și permit din venitul adunat la buget să-și plătească salariile și au colectare proastă, să vedem dacă mai dăm sau nu. Eu voi monitoriza cum sunt cheltuiți banii de la buget”, a spus Cîțu.

Despre banii pentru Capitală Culturală, de asemenea, Cîțu subliniază că sumele respective, care au fost sau vor fi alocate, sunt pentru succesul proiectului, care este unul al țării, nu doar al Timișoarei. Iar alocările nu se vor opri.

