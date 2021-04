Coca-Cola a investit 2 milioane euro în fabrica din Timişoara, şi aduce tehnologia Keel Clip™ în România

Coca-Cola a anunţat luni că a investit 2 milioane euro în fabrica din Timişoara pentru a înlocui folia de plastic folosită pentru baxurile de doze cu un ambalaj colectiv din carton biodegradabil şi reciclabil.

”Sistemul Coca-Cola în România face încă un pas pentru a ajunge mai aproape de viziunea sa către o economie circulară. Compania a investit 2 milioane euro în fabrica din Timişoara şi aduce tehnologia Keel Clip™ în România, înlocuind folia de plastic folosită pentru baxurile de doze cu un ambalaj colectiv din carton biodegradabil şi reciclabil”, a informat compania.

KeelClip™ este o soluţie minimalistă de ambalaj colectiv din carton care va fi folosită pentru baxurile de doze Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes. Materia primă pentru producţia Keel Clip™ provine din surse sustenabile: carton reciclat sau provenit din păduri plantate special cu acest scop. Compania a început listarea produselor cu noul ambalaj la finalul lunii martie, iar tranziţia completă către noul ambalaj colectiv din carton va fi finalizată până la finalul anului 2021.

Impactul investiţiei se reflectă într-o scădere de 100 tone de plastic pus pe piaţă pentru anul 2021, urmând ca în anii următori această cifră să se dubleze. De asemenea, scade consumul de energie folosit în timpul producţiei cu 15%, precizează compania.

”Inovaţiile la nivel de ambalaj sunt o zonă în care început să investim încă din 2014, când am lansat apele minerale naturale Dorna într-un ambalaj cu un conţinut de 30% din plante. Am continuat apoi în 2019, cu lansarea portofoliu de ape minerale naturale în PET reciclat, iar în 2021, cu introducerea Keel Clip™, o alternativă de ambalaj colectiv care înlocuieşte folia de plastic. Iar eforturile noastre pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjurător nu se opresc aici. Ne-am setat obiective ambiţioase”, a spus Paris Nikolopoulos, franchise country manager, Coca-Cola România.

Obiectivul global al Coca-Cola este ca până în anul 2030 să recupereze echivalentul a 100% din cantitatea de ambalaje pusă pe piaţă. Obiectivul face parte din strategia companiei “O lume fără deşeuri”, iar în anul 2020, compania a recuperat 70% din ambalajele primare puse pe piaţă în vederea reciclării acestora.

“KeelClip™ este o tehnologie inovatoare şi ne bucurăm să fim primii care introduc noul ambalaj pe piaţa din România. Comportamentul consumatorului se modifică, acesta recreează acasă experienţele din HoReCa. De aceea, ne-am concentrat pe livrarea în magazine a produselor în ambalaje mai mici care să răspundă nevoilor actuale de consum. Am investit astfel în ambalajul colectiv pentru doze Keel Clip™”, a spus Jovan Radosavjlevic, general manager Coca-Cola HBC România.

Coca-Cola este oferă produse în peste 200 de ţări şi teritorii. Alături de mărcile Coca-Cola, portofoliul sistemului include Sprite, Fanta şi alte băuturi răcoritoare, iar din categoriile de apă, băuturi pentru sportivi, cafea şi ceaiuri, sunt brandurile Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest şi Ayakata. Împreună cu partenerii săi de îmbuteliere, are peste 700.000 de angajaţi.

Pe plan local, sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca-Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România. Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România”, realizat pe baza datelor financiare din 2019, prezenţa acestui sistem pe piaţa locală generează o valoare adăugată de 574 milioane de euro, echivalentul a 0,26% din PIB-ul României.

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola, având în 2019 vânzări de peste 2,2 miliarde de unităţi. Compania are operaţiuni în 28 de ţări, deservind peste 600 milioane de oameni.

Coca-Cola HBC România este liderul industriei de băuturi, fiind cel mai mare exportator din domeniu, cu o pondere de aproximativ 30% din exporturile de băuturi.

