Col. (r) Remus Cimpan, fostul comandant al Grupării de Jandarmi Mobilă Timișoara, condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare

Tribunalul Militar Timisoara a admis, la termenul din 23 ianuarie, acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu procurorii de fostul comandant al Gruparii de Jandarmi Mobila Timisoara si inspector sef adjunct al Jandarmeriei Romane, col. (r) Remus Cimpan, in dosarul 88/751/2023, in care a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu.

“Admite acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari cu inculpatul col. (r) Cimpan Remus-Ioan (date cu caracter personal), trimis in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de Abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Condamna inculpatului Cimpan Remus-Ioan la pedeapsa de 1 (un) an si 10 (zece) luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de Abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani”, se mentioneaza in Hotarare nr. 7/2024 din 23.01.2024.

Judecatorii militari au decis ca inculpatul sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 zile, in cadrul Comisariatului Judetean Timis – Garda Nationala de Mediu ori Inspectoratul Scolar Judetean Timis.

Pentru ca Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara s-a constitui parte civila in dosar, instanta militara a constatat achitarea prejudiciului. “Constata ca fiind acoperit integral prejudiciul in suma de 17.006,38 lei cauzat persoanei vatamate Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara, prin achitarea voluntara a acestuia de catre inculpatii col. (r) Cimpan Remus-Ioan si col. (r) Zagan Denis-Claudiu”. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Remus Cimpan este suspectat de procurorii militari anticoruptie ca isi folosea subordonatii pe post de zilieri neplatiti, la lucrarile de reparatii a casei socrilor din Lugoj, de pe strada Anisoara Odeanu nr. 13. De altfel, dupa cum reiese din declaratiile semnate in fata procurorilor militari de cei sase jandarmi audiati la DNA, acestia ar fi fost nevoiti sa presteze diverse munci injositoare, in timp ce figurau ca se aflau la post in unitatea militara de care tineau. Acestia s-ar fi plans si de faptul ca ar fi fost, practic, la cheremul sotiei colonelului Cimpan, cea care ar fi fost, de fapt, adevaratul comandant al intregului Inspectorat Judetean.

Remus Cimpan a mai fost cercetat intr-un dosar de omor, dupa ce, in timpul Revolutiei din 1989, in incinta UM 0389 Lugoj, a impuscat mortal un tanar locotenent din Drobeta Turnu Severin. Prin rezolutia din 19.12.1990, procurorii militari au dispus neinceperea urmaririi penale in cauza.

Sursa: impactpress.ro

