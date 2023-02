Colaborări între artiști locali și artiști internaționali, în deschiderea TM2023

Luni, 13 februarie, cu numai patru zile înainte de deschiderea oficială a programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, asociația cu același nume prezintă câteva dintre cele mai importante din cadrul evenimentului inaugural. Vor fi, potrivit acestora, nume remarcabile ale scenei de teatru, film și muzică din Timișoara și întreaga țară, dar vom avea inclusiv de colaborări internaționale.

„Regia spectacolului de deschidere este realizata de Bobi Pricop, unul dintre cei mai in voga regizori, colaborator al celor mai importante teatre din Romania. Propune formule artistice inovatoare la festivaluri internationale, spectacolele sale sunt multipremiate, iar in 2017 a figurat pe lista candidatilor la Premiul Europa pentru Teatru – Realitati teatrale. Gazdele asteptatului eveniment sunt actritele timisorence Christine Cizmas si Ioana Bugarin. Christine Cizmas, membra fondatoare a teatrului “Aualeu – Teatru de Garaj şi Curte”, a participat in repetate randuri la turnee si festivaluri de mare insemnatate alaturi de trupa Teatrului German din Timisoara, iar Ioana Bugarin este actrita in echipa Teatrului Odeon si a avut roluri notabile in mai multe filme, precum Scara (2020) si serialul HBO Ruxx”, transmit reprezentanții organizației.

Aceștia mai vobesc despre spectacolul trupei Implant Pentru Refuz, la care vor fi invitați și Adrian Despot și Dan Byron, dar și Alyona Alyona, o „senzație” a scenei de hip-hop din Ucraina. Pe aceeași scenă din Piața Unirii vom mai vedea și „Muaré Experience”, o colaborare între trupa de rock Duchamp Pilot, chitaristul Horea Silvio Crișovan și trupa spaniolă de acrobații Voalá Project. Tot în Unirii va cânta și Taraf de Caliu, alături de clarinetistul bulgar Filip Simeonov și țambalistul Alexei Ciobanu de la Ansamblul Folcloric „Timișul” si formația IMPEX. În continuare, compozitorul suedezo-britanic Jay-Jay Johnson va cânta alături de lugojeanca EMAA, iar în final vor urca pe scenă și pianistul Andrei Irimia, acompaniat de violonistul Abel Chirca.

Iată prezentarea pe largă făcută de reprezentanții asociației:

„Unul dintre cele mai importante momente ale serii va fi sustinut de formatia Implant Pentru Refuz. Cu peste 26 de ani de existenta si sunet mereu proaspat, vor continua sa scrie povestea complexa a muzicii contemporane la marea deschidere alaturi de invitatii speciali Adrian Despot si Dan Byron. Adrian Despot este un respectat si iubit artist muzical autohton, vocal al trupei Vita de Vie, iar Dan Byron, cu peste 20 de ani de activitate in muzica alternativa din Romania, a compus impreuna cu byron, trupa in care activeaza din 2009, soundtrack-ul unui serial original HBO Romania, a filmat concertul „Live Underground” din Salina Turda si este una dintre trupele fanion ale rock-ului romanesc contemporan.

O premiera absoluta va fi colaborarea pe scena dintre Implant Pentru refuz si Alyona Alyona, o artista din Ucraina care a devenit, in mai putin de un an, o senzatie a scenei hip-hop. In anul de debut al carierei sale, in 2019, a devenit castigatoarea premiului ANCHOR Award (Premiul international de muzica al Festivalului Reeperbahn pentru cel mai promitator talent muzical emergent), iar in 2021 a primit Premiul Music Moves Europe Talent si Premiul Publicului la ESNS, Olanda. In 2022, Alyona era deja membra a juriului la Music Moves Europe Awards, iar revista Forbes Magazine a mentionat-o in categoria „30 de muzicieni sub 30 de ani”.

Sarbatoarea din Unirii va continua cu Muaré Experience, un spectacol exceptional care imbina concertul rock al celor de la Duchamp Pilot, acompaniati de cunoscutul chitarist timisorean Horea Silvio Crisovan, cu un show de acrobatii aeriene al companiei spaniole Voalá Project. De asemenea, Taraf de Caliu vor concerta alaturi de clarinetistul bulgar Filip Simeonov, tambalistul Alexei Ciobanu de la Ansamblul Folcloric „Timisul” si formatia IMPEX.

Cunoscutul compozitor suedezo-britanic Jay-Jay Johanson va sustine un concert in sala Palatului Culturii pe data de 18 februarie si o va avea in deschidere pe EMAA, tanara artista originara din Lugoj care a scris muzica alaturi de artisti precum The Motans și a avut difuzari pentru show-uri TV precum „Hackerville” difuzat pe HBO Europa si TNT Series.

Nu in ultimul rand, il vom avea pe compozitorul si pianistul roman Andrei Irimia, care ne va incanta cu muzica sa specifica neoclasica hipnotica, fiind acompaniat de Abel Chirca, violonist in cadrul Orchestrei Filarmonicii Banatul Timisoara”.

