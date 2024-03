După ce colonelul (r) Cornel Iureș, proaspăt pensionat din structurile Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Județean Anticorupție Timiș, a devenit, pentru o scurtă perioadă de timp, membru și purtător de cuvânt al AUR Timiș, un alt fost șef din IPJ a aderat la partid. Este vorba de colonelul (r) Stancu Filip, fostul șef al Serviciului Poliție Rutieră din cadrul IPJ Timiș, care a devenit reprezentant al AUR Giroc.

Principalul subiect al conferinței de presă susținută, joi, 29 februarie, de liderii AUR Timiș a vizat cheltuirea a peste 7 milioane de euro pentru renovarea unei vile din București, în ar urma să se mute președintele Klaus Iohannis.

”Pe bulevardul Aviatorilor din capitală se pregătește o vilă renovată cu 7 milioane de euro, în cel mai mare secret. Pentru cine? Pentru Iohannis, desigur. E ireal cum nici PSD, nici PNL, nici RA-APPS nu spun pentru cine e investiția de 7 milioane de euro din banii publici. Nu îi mai sunt suficiente cele 6 case din Sibiu. AUR a protestat public față de risipirea banului public de către PSD și PNL, sub patronajul lui Klaus Werner Iohannis, denunțăm public acest jafși solicităm oprirea cheltuielilor exorbitante pentru acest proiect controversat”, a declarat Stancu Filip, reprezentant AUR Giroc.

La nivel județean, AUR începe strângerea de semnături pentru alegerile europarlamentare.

”Începând de poimâine începem în forță campania de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare în toate localitățile din județ. De asemenea, în 9 iunie vom avea și alegerile locale. Noi trebuie să votăm schimbarea definitivă a actualului sistem. Veți avea posibilitatea să alegeți dacă mai doriți pentru încă 4 ani actualii baroni locali care vă șantajează, umilesc și batjocoresc, însă dacă vă doriți cu adevărat să schimbați locul căruia îi spuneți acasă, veți vota AUR! În acești 4 ani am văzut în primării doar corupție, ajutoare sociale acordate preferențial, propuneri de începeri de urmăriri penale fără deznodământ. Sate fără apă, canalizare sau gaz.

Satisfacția mea personală este aceea că după parcurgerea tuturor UAT-urilor, avem mai mult de jumătate din listele pentru consiliul local și pentru primari. Candidații noștri de AUR vor schimba actuala situațiea județului nostru. Rezultatul este acela că, calitatea echipelor noastre a crescut datorită partenerilor noștri din Alianța AUR. Vor urma 4 ani de creștere și dezvoltare administrativă, în care vom spune STOP FURTULUI și vom direcționa toți banii publici către comunitate”. spune Negoescu Mihai, coordonator AUR Timiș.

La conferința de presă a fost prezentat și Mărcuș Iosif, candidat AUR la Primăria Lenauheim.

”Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care îmi sprijină candidatura. Întrebarea retorică care îmi este adresată frecvent este: De ce doresc să candidez? Doresc să schimb radical comuna Lenauheimși vreau ca toți locuitorii în momentul în care se reîntorc în comună să fie bucuroși de faptul că: va exista infrastructură, o deschidere a administrației locale către comună, să poată să beneficieze de transport public gratuit. Sunt mândru să fiu cetățean al comunei Lenauheim, avem locuitori deosebiți și sper că prin alegerea mea din data de 9 iunie să îmbunătățesc imaginea comunei Lenauheim.

Referitor la subiectele naționale, coaliția se bate pe funcții în timp ce România se află într-o stare de austeritate. Noi ca români merităm mai mult. Politrucii își împart puterea în timp ce țara noastră se îndreaptă spre recesiune. Nicu și Marcel spuneau la începutul guverării că România are nevoie de stabilitate. În realitate inflația a crescut și e dublă față de media europeană. De asemenea, tot mai multe cazuri sociale ies în stradă din cauza salariilor mici, iar prețurile la alimente au explodat. Nicu și Marcel în schimb, își negociază funcțiile pe față. Vor să fenteze sistemul și să elimine democrația, ca să rămână la putere pentru încă 10 ani”, a declarat Mărcuș Iosif.

Un al subiect de discuție a fost și dezastrul de la Simularea Evaluării Naționale.

”În calitate de părinte, anunț cu îngrijorare că Simularea Evaluării Naționale a avut un rezultat dezastruos. Aceasta ne arată încă o dată deficiențele sistemului de învățământ ale proiectului de suflet al președintelui Klaus Iohannis, România Educată.

57% dintre elevi au luat note între 1 și 4.00 la proba de matematică, cel mai mare procent de note sub 5 din ultimii 4 ani. Pe zi ce trece, România condusă de Iohannis alături de PSD și PNL, își lasă elevii în urmă față de Europa și de alte state ale lumii din punct de vedere educațional.

Pentru a nu mai avea generații pierdute de elevi, pentru a nu rămâne în urmă față de alte state europene, trebuie să luăm măsuri acum! Doar așa România va fi educată și nu va înregistra încă un eșec care să ne pună în topul Europei în ceea ce privește analfabetismul, inclusiv cel funcțional!”, spune Ecobici-Salavat Irina, reprezentant AUR Giarmata.

Intenția ministrului Boloș de a înarma agenții ANAF a fost comentată de Iacob Adrian, coordonator AUR Liebling: ”Boloș Marcel a anunțat că dorește înarmarea agenților ANAF, pentru a înfrica evazioniștii! Oare evazioniștii făceau evaziune deoarece agenții ANAF erau neînarmați? Cei care fac cu adevărat evaziune fiscală sunt protejați de la cel mai înalt nivel. Această propunere a lui Boloș ascunde altceva: teama de popor. Pentru că ei nu au soluții reale pentru economie și întreprinzători, pentru că nu sunt capabili să gândească o taxare care să stimuleze economia și colectarea, Boloș s-a gândit să pună biciul pe oamenii care muncesc! Mai mult, Ministrul de Finanțe a anunțat creșterea taxelor începând cu anul viitor. Asta ne așteaptă: austeritate pe pâine!”

Deputatul AUR Timiș, Stoica Ciprian Titi, a fost cel care a comentat cazul vilei renovată cu 7 milioane de euro: ”Ieri la prima oră am fost la Poliția Locală a Municipiului București pentru a cere să îmi transmită dacă construcția viitorului palat a lui Iohannis are toate avizele. AUR a organizat un protest la fața locului și nu exista nici măcar un panou de informare asupra construcției din banii publici pentru Iohannis – circa 7 milioane de euro. Am așteptat mai bine de 3 ore și am făcut nenumărate solicitări la Poliție dar nu a venit nimeni. Conform legii fiecare lucrare de construcție trebuie să aibă un panou de informare. De aceea am solicitat ajutorul poliției municipale. Jandarmii care au venit pentru a mă ”păzi”, au solicitat de asemenea Poliția municipală dar nu a apărut cineva.

Tot ieri în toată țara, a avut loc protestul taximetriștilor cărora le-a ajuns cuțitul la os. Trebuie să rămânem solidari cu aceștia, cărora le sunt încălcate drepturile iar concurența neloială a companiilor care nu plătesc taxe în țara noastră, trebuie să înceteze. Acest guvern condus de Nicu și Marcel, de mai bine de căteva luni, îi plimbă cu zăhărelul. Din cele 37 de solicitări ale taximetriștilor, doar două au fost discutate. Situația economică și nivelul de trai a ajuns la un minim istoric conform analiștilor români care ne transmit că ne îndreptăm către recesiune.

Revenind la situația locală, săptămâna trecută pe podiumul propagandei PSD, i-am văzut pe vătafii locali din județ, defilând. Asemeni Anei Pauker care a adus bolșevismul pe tancurile sovietice, urmașul ei – Alfred Simonis, vrea să aducă această comasare comunistă în județul nostru pentru a câștiga președinția Consiliului Județean – dar nu afirmă oficial că va candida. Însă căile neortodoxe abordate de el pentru a aduce primari în PSD, primari care nu au făcut nimic în comunele lor. Eu cred că bănățenii și timișenii nu se vor lăsa păcăliți și vor vota în 9 iunie cu dreptatea”.

