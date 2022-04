„Colour your life” sau cum să-ți îmbunătățești starea de spirit cu noile colecții de la Iulius Town

„Colour your life” sau cum să-ți îmbunătățești starea de spirit cu noile...

Primăvara aceasta vine la pachet cu printuri și culori îndrăznețe, dar și cu forme noi și piese care completează orice ținută. Verde Kelly, roz fucsia, portocaliu vibrant, albastru lavandă sau chiar galben strălucitor sunt culorile pe care se pariază în sezonul cald, adică pe „dopamine dressing”, ce te va încărca cu energie pozitivă și te va provoca să zâmbești. Nu știi ce să adaugi în wishlist? Inspiră-te din video-ul și catalogul campaniei „Colour your life” de la Iulius Town și exprimă-ți stilul prin outfit-uri originale, în care singurul arbitru este creativitatea.

Odată cu apropierea sezonului cald, ținutele vibrante sunt din nou în lumina reflectoarelor, pe podiumuri, pe Pinterest, dar și pe stradă, la birou sau la plimbarea în parc, iar estetica face inevitabil conexiunea cu starea ta de bine. Brandurile din Iulius Town au pregătit piese în tonuri „dopamină”, ce inspiră optimism și reverie, iar tot ce trebuie să faci este doar să îți lași imaginația să creeze cele mai frumoase combinații. Un must în orice garderobă este blazerul, iar sacouri sofisticate, dar și costume chic în stil color-block găsești la Nissa și Liu Jo, dar nu numai. Poartă-le cu atitudine pentru că sunt piese statement ce îți creează o siluetă puternică și care dau un plus de personalitate oricărei ținute! Alte articole în tonuri de efect, ce îți vor contura outfit-ul demn de catwalk, poți descoperi la Guess și Tommy Hilfiger, iar pentru un look deloc complicat, dar care te individualizează, optează pentru item-uri de la Calvin Klein.

Și cum denimul a rămas printre materialele preferate de toată lumea, pentru că este versatil și imprimă oricărei ținute un aer nonconformist, fă o vizită la Colin’s pentru a-ți completa colecția cu piese noi.

Și articolele sport care erau destinate exclusiv activităților de antrenament pot fi combinate cu elemente stylish, astfel încât vei obține un look actual, dar și foarte confortabil. Buzz îți vine în ajutor cu o colecție nouă, dinamică, ce îmbină culorile frapante cu croielile interesante și care vor aduce o adevarată împrospătare garderobei tale. The new hit sunt și gulerașele cuminți, în tonuri discrete sau chiar monocrome, iar accesoriile și make-up-ul cât mai îndrăznețe se regăsesc și ele în tendințe. Astfel, Parfois, Pandora și Swarovski au pregătit accesorii și bijuterii deosebite.

Pentru a-ți completa garderoba de primăvară cu pantofi în tendințe, adidași deosebiți și genți șic, poți veni la Il Passo sau Ecco, iar la Obsentum găsești parfumuri ce îți vor crea bună dispoziție de la primele ore ale dimineții. Cu noutăți te întâmpină însă toate brandurile din Iulius Town!

Dacă ți-ai găsit inspirația în video-ul și catalogul Iulius Town, trebui să mai ții cont și de sfatul stilistului vestimantar Lica Popescu, ce a creat outfit-urile pe care le-ai admirat – „Alege tendințele care ți se potrivesc și nu uita, atitudinea spune totul! ”

