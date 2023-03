Colterm, în prag de faliment. De o lună se tot caută soluții pentru certificatele de poluare, dar administrația Fritz nu face nimic

Pe 7 februarie, într-o ședință convocată la inițiativa Roxanei Iliescu, consilierii locali din Timișoara s-au întâlnit pentru a găsi soluții pentru evitarea falimentului la Colterm. A trecut o lună și aceeași consilieră locală PRO România atrage atenția că municipalitatea încă nu a pus în aplicare nimic.

Ce-i drept, vă amintim că, în cadrul ședinței respective, au fost puține lucruri pe care consilierii locali s-au pus de acord. Unul dintre acestea, că falimentul este inevitabil dacă, până la finalul lui aprilie, Colterm nu reușește să cumpere certificatele de poluare aferente anului trecut. Potrivit primarului, la acel moment, singura soluție viabilă ar fi fost „o așa-zisă gestiune de creanță”.

Acum, la o lună distanță, văzând că nu s-a întâmplat nimic în această speță, Roxana Iliescu reia, într-o postare pe rețelele de socializare, istoricul subiectului. Aceasta vorbește despre amenzile primite în 2021 și 2022 de Colterm de la AFM pentru lipsa acelorași certificate și de faptul că acestea puteau fi evitate, la fel cum ar putea fi și acum.

Iată, mai exact, ce scrie Roxana Iliescu:

„Acum o lună, în data de 07.02 am convocat Plen Extraordinar având un singur punct pe ordinea de zi, Notificarea primită de la Colterm privind necesitatea cumpărării Certificatelor de CO2 pentru a evita o nouă amendă și riscul major de intrare în faliment a societății.

❗️În acel plen, primarul Fritz și-a asumat responsabilitatea implicării în demersurile privind achiziționarea acestor Certificate.

Ce s-a întâmplat până în prezent? Nimic din partea municipalității!🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

❗️Colterm trebuie să achiziționeze un număr de 227.000 de Certificate CO2. Valoarea acestora în prezent este de 100.862.910 lei (la începutul anului valoarea era de aproximativ 80 mil., dar între timp, valoarea unui certificat pe piața bursieră a crescut și în opinia mea o să mai crească odată ce se apropie termenul limită de cumpărare, 30 aprilie 2023).

❗️Conform unui Raport întocmit de reprezentanții Colterm, în cazul în care nu se achiziționează, valoarea amenzii ar fi de 112.069.900 lei, reprezentând 23,03% din totalul creanțelor înscrise la acest moment în tabelul preliminar de creanțe al societății.

Cu tot cu această nouă amendă, Agenția Fondului de Mediu ar ajunge să dețină creanțe în cuantum de 391.658.364 lei, reprezentând aproximativ 80,50% din totalul pasivului Colterm (cele două amenzi aferente neconformării pe anii 2020, 2021, amenda care s-ar aplica pentru neconformarea pe anul 2022, plus contravaloarea certificatelor necesare pe 2022)!🤯

❗️Da, ați citit bine! Dacă cumva ați uitat, administrația Fritz a refuzat să achiziționeze aceste Certificate pentru conformarea pe anul 2020 și 2021, ce a avut drept consecință încasarea a două amenzi, astfel:

📌În 25.05.2021 amendă în valoare de 106.000.000 lei plus obligația de cumpărare a 201.463 Certificate CO2 – la prețul actual de 90 euro/ Certificat, înseamnă aproximativ 18 mil. euro!

📌În 05.05.2022 amendă în valoare de 71.862.921 lei plus obligația de cumpărare a 131.049 Certificate CO2 – la prețul actual însemnând aproximativ 12 mil. euro!

❗️Ce mi se pare extrem de grav și nu-i văd deloc bine din această cauză pe «salvatorii» sistemului de termoficare din Timișoara, este faptul că valoarea datoriei Mun. Timișoara către Colterm era mai mare decât valoarea de achiziție a acestor certificate și în 2021 și în 2022. Numai că, ce să vezi, «salvatorii» s-au făcut că plouă, nu au respectat Hotărârile luate de Consiliul Local sau le-au respectat cu întârziere și au făcut plățile când deja trecuse termenul limită de cumpărare a certificatelor, astfel că societatea a ajuns să fie amendată… De administrarea dezastruoasă a societății înainte de intrarea în insolvență nu mai zic nimic… si nici de modul în care municipiul și-a respectat obligațiile (altele decât plata datoriilor) și înainte și după intrarea societății in insolvență.

Și în acest an suntem în aceeași situație… valoarea datoriei municipalității către Colterm este mult peste valoarea certificatelor pe care Colterm ar trebui să le cumpere!

❗️În plus față de subvenția reprezentând diferența de preț și tarif la energia termică livrată populației (care se întinde la aproximativ 150 mil lei intr-un an) și achitarea pierderilor tehnologice induse (numai astea se ridică la aproximativ 85-88 mil. lei plus TVA), sunt șanse mari ca municipalitatea să fie nevoită să achite Colterm și suma de 67.840.130 lei, reprezentând banii primiți de la Guvern pentru acoperirea costurilor legate de achiziția de gaze naturale destinate producerii de energie termică in perioada 01.11.2021-31.03.2022.

❗️Cu acești bani, municipiul și-a achitat propria datorie la societate constând în plata subvenției diferență de preț și tarif la energie termică livrată populației, în loc să-i transfere conform destinației ce rezultă din Ordinul comun MF, ME, MDLP, respectiv pentru acoperirea costurilor legate de achiziția de gaze naturale.

Din aceste considerente, Colterm a emis deja factura fiscală pentru suma de 67.840.130 lei și solicită achitarea, prevalându-se totodată și de dispozițiile art. 3 alin 5 din OG 36/2006, sens în care au notificat autoritățile competente pentru recuperarea acestei sume”.

