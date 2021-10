Colterm intră în procedură de insolvenţă. Anunțul primarului Dominic Fritz

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat luni, într-o declaraţie de presă, intrarea în insolvenţă a companiei de termoficare, Colterm. El a dat asigurări că timişorenii vor avea apă caldă şi căldură şi a menţionat că a solicitat, prin prefectura Timiş, către Guvern, alocarea de cărbune din rezerva de stat.

„Ştiu că problema termoficării şi căldurii în Timişoara a fost mereu şi este şi în această iarnă o grijă a timişorenilor, de aceea, este şi pentru noi, ca administraţie, important să ne asigrăm că avem apă caldă şi căldură, dar ne confruntăm cu o criză. În această dimineaţă, Consiliul de Administraţie al Colterm a luat o decizie, să ceară protecţia justiţiei, prin declanşarea procedurii de insolvenţă. Această decizie este pentru a continua serviciul public. Colterm a încercat diverse variante, dar în contextul actual reorganizarea companiei prin procedura de insolvenţă este singură varianta şi este necesară”, a declarat, luni, Dominic Fritz.

Edilul a declarat că termoficarea din Timişoara are un viitor şi a dat exemplu Hidroelectrica, o companie care acum este ”sănătoasă”, după ce a trecut prin procedura insolvenţei.

„Noi credem în termoficare, în Timişoara, credem că are un viitor. Astăzi, procedura insolvenţei este un mijloc de salvare a companiilor cu succes în România, s-a folosit şi la Hidroelectrica care astăzi este o companie sănătoasă. Înseamnă că datoriile istorice, şi Colterm are datorii de peste 320 milioane lei, vor fi blocate şi nu mai cresc penalităţile de întârziere care se adaugă la gaură de datorii. Se suspendă toate încercările de executare silită, de recuperare de creanţe demarată împotriva Colterm pentru datoriile istorice. Banii care au intrat la Colterm acum au intrat pe un cont poprit şi asta înseamnă că banii s-au dus la plata datoriilor, nu la plata facturilor pentru achiziţionarea cărbunelui şi gazelor”, a declarat primarul Timişoarei.

Dominic Fritz a dat asigurări că abonaţii Colterm nu vor fi afectaţi de intrarea companiei în insolvenţă.

„Insolvenţa este un proces de reconstrucţie a încrederii între clienţi şi companie, şi între creditori şi companie. Această procedura este una de protecţie şi este asigurarea continuării serviciului şi abonaţii Colterm nu vor fi afectaţi de această intrare în insolvenţă. Eu cred că această insolvenţă care în acest context de explozie de preţuri nu a putut fi evitată, este şi o şansă pentru companie să aibă un început fără datorii istorice. Am început reabilitarea a 30km de reţele, lucrăm la reactualizarea strategiei de termoficare pentru Timişoara împreună cu Banca Mondială. Avem în lucru racordul de gaz din reţeaua de transport la CET Centru, ceea ce înseamnă că putem accesa gazul la un preţ favorabil. Această insolvenţă nu opreşte, ci stimulează proiecte de modernizare fiindcă e clar că, fără modernizare, Colterm nu poate supravieţui”, a precizat primarul Dominic Fritz.

Edilul a reafirmat că aşteaptă ajutorul Guvernului şi face apel la rezerva de stat pentru a obţine cărbune.

„Este nevoie şi de intervenţia Guvernului. Am avut în ultimele zile şi săptămâni discuţii cu mai mulţi primari din ţară care sunt în situaţii asemănătoare. Peste tot în ţară suntem confruntaţi cu o criză de preţuri mai ales la gaz. Pentru noi, în iulie plăteam 270 lei pe megawat ora, acum a ajuns la 830 lei. Am trimis astăzi o adresa către Prefectură cu rugămintea de a transimte mai departe pentru cărbune din rezerva de stat. Colterm funcţionează şi pe gaz, şi pe cărbune. O parte din CET Sud funcţionează şi pe cărbune. Încercăm să creştem acum ponderea cărbunelui ceea ce creează alte probleme fiindcă acolo o să vină la plată şi certificatele verzi şi de aceea ne-ar ajuta foarte mult din rezervă de stat. Suntem în continue negocieri cu furnizorii de carbune, dar şi cu furnizori de gaz, avem contract cu E.On în care trebuie să dăm banii în avans, ceea ce e imposibil, asta înseamnă că suntem în căutare de soluţii mai bune. Intrarea în insolvenţă e o şansă pentru Colterm de a se focusa pe problemele de viitor şi sunt sigur că timişorenii vor avea apă caldă şi căldură”, a mai declarat Dominic Fritz.

Societatea de termoficare din Timişoara, Colterm se afla, în această vară, în centrul unui scandal legat de situaţia financiară având datorii de peste 300 de milioane de lei, iar în luna mai a fost şi amendată cu 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat certificatele de poluare impuse de Uniunea Europeană. Amenda a fost contestată de Primăria Timişoara.

Anterior sancţiunii, administraţia Fritz a numit un director la Colterm care a avut o condamnare penală şi a cărui primă grijă a fost aceea de a cumpăra o maşină de lux pe care să o folosească în deplasări ca director Colterm. Ulterior, acesta a fost eliberat din funcţie.

În luna iunie, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş au mers la sediul Colterm pentru a solicita mai multe documente, ei făcând cercetări, sub coordonarea unul procuror, într-un dosar de delapidare şi fals. Surse din rândul anchetatorilor au declarat atunci că au fost cerute o serie de contracte mai vechi.

În această toamnă, Dominic Fritz a anunţat că situaţia termoficării din municipiu este una dificilă având în vedere costurile ridicate la gaze. Edilul a făcut un apel la partidele parlamentare să găsească soluţii pentru ajutorarea unor oraşe care se află în aceeaşi cu Timişoara.

Mai multe şcoli din Timişoara au decis să urmeze cursuri online, din cauza frigului din sălile de clase. Colterm a început să furnizeze agent termic abia în urmă cu o săptămână, însă nu în tot oraşul, deoarece în unele cartiere încă mai erau lucrări de retehnologizare. Până la finalul lunii, etapizat, toate cartierele din Timişoara vor avea căldură, scrie news.ro.

