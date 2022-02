Comisar șef de la IPJ Timiș, agresat de un interlop în parcarea unui mall din Timișoara

Un ofiter de politie de la IPJ Timis a fost agresat, sambata seara, in parcarea unui centru comercial din Timisoara, de un cunoscut bataus din lumea interlopa, fost practicant de sporturi de contact.

Comisarul sef Alexandru Ojoc, de la Sectia 4 Politie, a facut parte din echipajele pandemice care au verificat, dupa ora 22, daca cluburile si barurile din zona centrului comercial Iulius Mall respecta restrictile starii de alerta.

In parcarea subterana a magazinului, echipajul coordonat de Alexandru Ojoc a sesizat ca doi barbati se certau zgomotos si a intervenit pentru aplanarea conflictului.

Scandalagiii s-au despartit, insa, brusc, unul dintre ei s-a intors si l-a lovit pe comisarul sef Alexandru Ojoc, care era echipat cu vesta inscriptionata.

Agresorul a fost imediat incatusat de ceilalti politisti, iar in urma legitimarii s-a stabilit ca este vorba despre Adrian Herlas (foto 1), un cunoscut interlop din Timisoara, care, in ultimii ani, a lucrat ca taximetrist de Uber in Londra. De putina vreme, a revenit acasa si si-a construit o casa in Dumbravita.

In seara respectiva, tocmai fusese sarbatorit de un grup de prieteni, dupa cum se poate deduce din fotografia postata pe Facebook.

In urma agresiunii de la Iulius Mall, Adi Herlas a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de ultraj. Duminica seara, judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Timisoara a emis mandat de arestare pe 30 de zile.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii