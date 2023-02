Comisarul șef Florin Bolbos, reinvestit în funcția de adjunct al inspectorului șef al IPJ Timiș

Comisarul sef Florin Bolbos a fost reinvestit in functia de adjunct al inspectorului sef al IPJ Timis, functie pe care o detinea in urma cu opt ani, in momentul in care a fost retinut de procurori, intr-un dosar fabricat de DNA Timisoara.

Anuntul privind revenirea pe functie a fostului si actualului inspector sef adjunct a fost facut public, azi dimineata, de chestorul Alin Petecel, actualul sef al IPJ Timis, in cadrul unei sedinte de comanda la care au participat toti sefii din inspectorat.

„La data de 31 ianuarie 2023, prin dispozitia inspectorului general, domnul comisar sef de politie Bolbos Florin Mircea a fost reinvestit in functia de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean Timis”, a transmis biroul de presa al IPJ Timis.

Dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care toti inculpatii din dosarul coruptiei de la varful IPJ Timis au fost achitati, este posibil ca Florin Bolbos, alaturi de restantele salariale pe care trebuie sa le incaseze, sa ceara daune statului roman pentru perioada in care a fost tinut in arest preventiv.

Comentarii

comentarii