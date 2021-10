Compania chineză Topband deschide o fabrică la Timișoara cu o investiție de 30 mil. dolari

Compania chineză Topband, producător de controlere electronice inteligente cu prezență globală, a deschis o filială în România, ca parte a planurilor de extindere a prezenței internaționale și a strategiei de a deveni un jucător important pe piața de profil.

Shenzhen Topband este o companie cu sediul în China, înființată în 1996 și listată în 2007 la Bursa de Valori Shenzhen, unde în prezent este evaluată la 3,4 miliarde de dolari. Potrivit site-ului propriu, Topband se angajează să devină cel mai mare furnizor mondial de soluții inteligente de control.

Subsidiara din România se numește Topband Smart Europe Company și are un capital social de 2.090.000 de lei.

Reprezentanții companiei au anunțat că doresc realizarea la Timișoara a unei investiții în valoare de 30 de milioane de dolari, urmând să producă controlere electronice inteligente. Viitoarea fabrică va avea o suprafață de 12.000 de mp, cu posibilitate de extindere la 25.000 mp, şi o producție de 9 milioane de piese anual.

„Într-o primă fază vor face 300 de angajări, urmând ca la capacitate maximă fabrica să aibă nevoie de aproximativ 1.000 de angajați, anticipând o producție de 9 milioane de piese anual. Compania este prezentă în China, India și Vietnam, urmând ca după România să deschidă unități de producție și în Mexic.

Reprezentanții companiei s-au întâlnit la Consiliul Județean cu directorul Direcției de strategii, diplomație, comunicare și cultură, Alexandru Avram. Aceștia au fost interesați în primul rând de sprijinul pe care autoritățile locale îl pot oferi în implementarea investiției, cât și de capacitatea instituției noastre de a le facilita integrarea în rândul comunității de afaceri.

Unitatea de producție din județul nostru le va facilita accesul pe piața locală, în contextul în care cea mai mare parte a producției va merge către clienți prezenți în România”, arată CJ Timiş.

Compania este angajată, în principal, în proiectarea, dezvoltarea, prelucrarea, fabricarea și vânzarea de controlere electronice inteligente. Societatea își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente, respectiv Intelligent Controller, New Energy și Motor. Divizia Intelligent Controller oferă echipamente de controler inteligent și soluții de sistem. Produsele sale au aplicații în diverse industrii, inclusiv aparate de uz casnic, unelte electrice, întrerupătoare electrice, îngrijire personală, control industrial, instrumente medicale și altele. Divizia New Energy furnizează în principal baterii nano de litiu-fosfat de fier, care sunt utilizate în vehicule cu energie nouă și în sisteme de stocare a energiei. Segmentul Motor oferă în principal motoare de înaltă eficiență. Compania își distribuie produsele atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Topband are peste 500 de clienți din întreaga lume lideri în industrie, cu servicii one-stop personalizate de proiectare, cercetare și dezvoltare și producție, iar activitatea sa acoperă Europa, America și Orientul Mijlociu, precum şi aproape 100 de țări și regiuni din Asia de Sud-Est. Pe lângă sediul central din Shenzhen, compania are baze de operare în Huizhou, Chongqing, Ningbo (China) și India. Are mai mult de 5.000 de angajați, inclusiv aproape 900 de persoane angajate în activități de cercetare și dezvoltare.

În primul semestru al anului, veniturile Shenzhen Topband au crescut cu 82%, la 3,64 miliarde de RMB. Venitul net a crescut de la 208,9 milioane RMB la 428,2 milioane RMB.

