Compania Endava a închiriat peste 2.100 mp în UBC 0, cea mai înaltă clădire de birouri din România, dezvoltată în Iulius Town Timișoara

Endava, una dintre companiile de servicii IT cu cea mai rapidă creștere din Europa, a inaugurat un nou centru de dezvoltare software, în clădirea de birouri United Business Center 3 (UBC 3) din ansamblul Iulius Town Timișoara. Sediul este unul temporar, compania având semnat un parteneriat privind închirierea a peste 2.100 mp în cel mai înalt imobil office din România, UBC 0, aflat în construcție în același proiect mixed – use.

Endava este prezentă în Timișoara din 2018, iar centrul de dezvoltare situat, în prezent, în clădirea UBC 3 reunește peste 100 de angajați. „Când am început activitatea din Timișoara, în 2018, eram cinci oameni dornici să construim și să dezvoltăm o comunitate pasionată de tehnologie și inovare, nu doar un business. Acum, la un an distanță, suntem peste 100 de arhitecți, programatori, testeri, analiști și administratori de sistem, manageri de business și de proiect. Ne dorim să continuăm procesul de dezvoltare al Endava Timișoara cu aceeași pasiune și dedicare cu care am început”, a declarat Iulian Tatarcan, Manager al centrului Endava din Timișoara.

În consens cu planurile de consolidare a activității pe plan local, Endava a închiriat un spațiu de peste 2.100 mp în cea mai înaltă clădire de birouri din România, UBC 0, care va fi inaugurată în ultimul trimestru al anului 2020. Cu o înălțime de 155 de metri și 27 de etaje, imobilul office clasa A din Iulius Town Timișoara va reprezenta un reper pentru piața de birouri la nivel național. „Noul parteneriat cu Endava reprezintă continuarea unei colaborări de lungă durată și de încredere dintre compania IULIUS și dezvoltatorul de software. Multinaționala britanică este prezentă și în proiectele office din ansamblul Palas Iași și din proximitatea Iulius Mall Cluj cu o suprafață totală de peste 15.000 mp. Alegerea Endava de a-și dezvolta centrul din vestul țării în Iulius Town Timișoara certifică standardele înalte și dotările de ultimă generație pe care clădirile office UBC le oferă, precum și avantajele asigurate de dezvoltarea lor ca parte a unor proiecte mixte”, a spus Laurențiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town Timișoara.

Endava se află în top cinci companii software din România după cifra de afaceri înregistrată în 2018 (501,8 milioane de lei), iar centrul de dezvoltare din Timișoara este cel de-al șaptelea din țară, după cele din Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș, București, Pitești și Brașov. „Adăugarea centrului din Timișoara în regiunea de nord-vest a Europei Centrale și de Est se datorează în primul rând potențialului ridicat al sectorului IT din acest oraș, al culturii oamenilor de aici, care se aliniază valorilor Endava, și al mediului universitar activ, cu o lungă tradiție în Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Avem planuri ambițioase de creștere în această locație și ne dorim să le oferim oamenilor care ni se vor alătura oportunități de dezvoltare, atât prin prisma proiectelor atractive pe care dorim să le aducem în această locație, cât și prin implementarea unor practici care s-au consolidat de-a lungul timpului în centrele noastre cu tradiție din Endava, precum cel din Cluj-Napoca. De asemenea, ne dorim să susținem diversele comunități din Timișoara în zona de tehnologie, educație și cultură și să creăm un impact pozitiv în jurul nostru”, a declaratIsabela Buhai, Manager Regional al regiunii de Nord – Vest a Europei Centrale și de Vest.

Implicarea Endava în comunitatea IT locală se realizează și prin intermediul seriei de evenimente Tech Flow, care a avut o primă ediție pe 12 noiembrie 2019, găzduită de centrul de evenimente Congress Hall, din Iulius Town Timișoara. Sub tema „The Future Is Cloud”, evenimentul tehnic a reunit peste 200 specialiști, care au discutat despre viitorul platformelor de tip Cloud și au împărtășit din experiența lor. Speakerii acestei ediții au fost Magnus Mårtenson, CEO Loftysoft, Azure MVP, Director Regional MICROSOFT, Mihai Sava, Senior DevOps Engineer Endava, și Mihai Stângaciu, Software Development Lead Endava.

