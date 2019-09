Competiție de streetball și prezentare de modă „Atipic Beauty”, la Iulius Town Timișoara

Finalul lunii septembrie le aduce timișorenilor activități diverse la Iulius Town. Iubitorii sportului sunt invitați să-și testeze abilitățile în baschet, iar pasionații de fashion se pot delecta cu o prezentare de modă atipică. Tot pentru aceștia, Iulius Town va fi gazda unui târg de blănuri, iar piese de antichitate pot fi admirate în cadrul unei expoziții tematice.

Sâmbătă și duminică, pe 28 și 29 septembrie 2019, sportul este vedetă în ansamblul mixt din centrul orașului, în cadrul Iulius Town StreetBall Competition. Evenimentul reunește jucători profesioniști și amatori deopotrivă. În cele două zile, începând cu ora 10.00, cei dornici de mișcare vor concura în diferite etape ale competiției care pune la bătaie premii în valoare totală de peste 3.000 de euro. Pe lângă acestea, cei mai talentați jucători se întrec și pentru premiul cel mare, de 1.000 de euro.

Concurenții vor oferi un adevărat show cu ajutorul schemelor de aruncat la coș și trucurilor acestui popular sport urban de echipă. La rândul său, publicul va avea parte de provocări și concursuri cu premii, demonstrații susținute de jucători profesioniști și o atmosferă de competiție.

Duminică, începând cu ora 19.00, Asociaţia Open Your Heart, în parteneriat cu MCS Models, le invită pe doamne și domnișoare la „Atipic Beauty Timişoara 2019 supported by Alin Gălăţescu”. Aflat la cea de-a 20-a ediție, evenimentul stă sub semnul mesajului puternic pe care dorește să-l transmită: „Frumuseţea e în noi, nu în aparenţe!”. Prezentarea de modă inedită aduce pe scenă ținute semnate de celebri designeri români: Tina Olari, Aryanna Karen, L’ Atelier Couture by Loredana Ciangău, Mahnoor by Loredana Sandu, Eln’s by Tabita Gliga, Urma Fashion, Tudor Tailor, Men’s Club, Nicoleta Negura, Mr. Roman, Aleha Toncea şi Rouge. Rochiile, care aduc un omagiu frumuseţii feminine, sunt prezentate de 12 modele atât de fashion, cât și de viață, prin atitudinea, perseverența și caracterul lor. Acestea vor defila alături de personalităţi din Timişoara și își propun să schimbe mentalitatea față de persoanele cu dizabilităţi. Intrarea la eveniment este gratuită, însă cei care doresc să susțină cauza asociației o pot face prin intermediul unor donații.

De vineri până duminică inclusiv, două târguri tematice își deschid porțile pentru timișoreni și nu numai. Târgul de Blănuri și Piele, amplasat la demisolul mall-ului, vine în atenția acestora cu numeroase colecții de sezon, în ton cu ultimele tendințe. Haine sau veste de blană, paltoane sau căciuli vor face deliciul doamnelor și domnilor amatori de a fi în pas cu moda.

Târgul de Antichități, desfășurat la parterul centrului comercial, îi invită pe cei ce îndrăgesc obiectele vintage să pășească către trecut. Bijuterii și ceasuri unicat, porțelanuri, argintărie, filatelie, decorațiuni, numismatică, piese de mobilier, dar și multe altele își vor transmite propriile istorisiri, încântând prin frumusețe și diversitate.

