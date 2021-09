Comuna Dalboșeț are, de sâmbătă, mai mulți cetățeni de onoare – profesori universitari, jurnaliști, medici, ingineri

Începând de sâmbătă, 18 septembrie, comuna Dalboșet, Caraș-Severin, situată în Valea Almăjului, are mai mulți noi cetățeni de onoare. După o ceremonie religioasă mai specială, ținută de Episcopul de Caransebeș. locuitorii comunei s-au strâns la Căminul Cultural, unde au fost recunoscuți drept „fii ai locului”, printre alții, profesori universitari, jurnaliști, medici și doctori. Organizat la inițiativa primarului Florin Curița, acesta a fost primul astfel de eveniment din comună în ultimii 20 de ani.

Astfel, începând din acest an, sunt „cetățeni de onoare ai comunei Dalboșeț / Șopotu Vechi, Valea Almăjului”, în ordine alfabetică: dr. Adrian Bădescu, fondator al Clinicilor Medici’s Timișoara, Consul Onorific al Statelor Unite Mexicane la Timișoara și vicepreședinte al North-American Economic Club Timișoara; dr. Iosif Bădescu, medic primar obstetrică și ginecologie, scriitor și publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România; prof. Ovidiu-Tiberiu Bădescu, profesor, doctorand în științele comunicării; dr. Paul Purea, oberarzt în chirurgie generală și cardiovasculară, scriitor și poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România; prof. Gheorghe Rancu, profesor, publicist, monografist și autor, fondator al muzeului sătesc din Șopotu Vechi.

Un alt titlu asemănător, de „cetățenii de onoare ai comunei Dalboșeț, Valea Almăjului”, au primit și as. univ. dr Zeno-Gheorghe Andrei, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică; conf. univ. dr. Florina-Maria Băcilă, conferențiar universitar la Universitatea de Vest Timișoara, lingvist și eseist; prof. Iosif Băcilă, profesor, scriitor și publicist; dr. Mihai Băcilă, medic primar obstetrică și ginecologie; dr. psih. Nistor Becia, doctor în psihologie, autor, coautor și publicist, preşedintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Marea Britanie; ing. Dinicu Budescu, inginer ITC Nokia, revoluționar, participant activ la Revoluția din Decembrie 1989; prof. Icoana Budescu, profesor, scriitor și publicist; jur. Nina Curița, publicist și redactor șef „Jurnalul de Caraș-Severin” și CAON; as. univ. Dr Păun Fuicu, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică; dr. Crenguța-Liliana Imbrea, medic de familie al comunei Dalboșeț și al satului Șopotu Vechi.

Un moment mai emoționant al evenimentului a fost creat de Adrian Bădescu. Pe lângă faptul că a dat citire mesajului lui Sorin Pescariu, cel care devenise cetățean de onoare al comunei în urmă cu 20 de ani, fondatorul Medici’s a ținut să le mulțumească părinților săi pentru felul în care l-au crescut. Drept dovadă, le-a înmânat acesotra distincțiile pe care le-a primit în cadrul ceremoniei.

De-a lungul timpului, meritele lui Bădescu au fost remarcate și prin alte premii și distincții. Acesta este deținător a doua masterate. în sănătate si management, a unei diplome în management/MBA și a unui certificat EMPRETEC în antreprenoriat, eliberat de UNCTAD (The United Nations). El mai este reprezentant al „The Entrepreneurship Academy” Holland, finalist al competiției „The Entrepreneur of The Year 2015 si 2019”, organizat sub patronajul EY (USA) și deținător a multiple diplome de excelență și apreciere în management și antreprenoriat (Diploma de Excelență 2015, Trofeul de Excelență „BRANDUL ANULUI” 2018, etc).

În zona socială, Adrian Bădescu activează în mișcarea rotariană, fiind chiar președinte al Rotary Club Timișoara 2017-2018, organizator al Rotary Gala 2017, deținător al disticției internaționale Paul Harris Fellow Recognition pentru implicare și responsabilitate socială și al distincției rotarianul anului 2017-2018 pe România, membru ICC România-Israel, consul onorific al Statelor Unite Mexicane în Timișoara, președinte al Colegiului Pacienților regiunea Vest și inițiator și vicepreședinte al North American Economic Club.

Printre cei care deveniseră cetățenii de onoare ai comunei Dalboșeț, Valea Almăjului la ultimul eveniment de acest gen, cel din 2001, s-au numărat: prof. univ. dr. Sorin Pescariu, profesor universitar la UMF „Victor Babeș” Timișoara, medic primar cardiolog, scriitor și publicist, campion național la atletism (suliță); prof. Ion Marin Almăjan, scriitor, publicist, poet și editor; dr. ing. Mihai Anghel, publicist și director al Radio România Timișoara; ing. Ilie Găină, inginer electronică și telecomunicații; dr. ec. Ilie Mustăcilă, doctor în economie.

Satele Dalboșeț și Șopotu Vechi din Valea Almăjului se remarcă printr-un număr impresionant de intelectuali, raportat la numărul de gospodării și de locuitori ai comunei, sub 2.000. De altfel, de-a lungul istoriei, comunele și satele din Valea Almăjului au avut o influență constantă în regiunea Banatului și a României, având în vedere atât bogățiile culturale și naturale ale zonei, cât și personalitățile născute pe aceste meleaguri.

Patrimoniul Văii Almăjului este unic în lume: Cascada Bigăr, Cheile Nerei, Cheile Minișului, salba de mori de apă de pe Valea Rudăriei și a Șopotului Vechi, Nedeia almăjană, folclorul și cultura zonei, meșteșugurile și tradițiile ancestrale, cultul morților. În relația cu oamenii locului se resimte vibrant respectul pentru muncă, pentru bun simț, pentru angajamentele asumate, pentru natură și viață (sub toate formele ei), pentru educația noilor generații (ca patrimoniu imaterial al zonei).

Personalitățile născute pe aceste meleaguri fac cinste Banatului și României: omul politic Eftimie Murgu, generalii Traian Doda și Ion Iovescu, episcopul Iosif-Traian Bădescu, artistul Ion Luca-Bănățeanu, academicianul Ioan Păun Otiman, criticul de artă Pavel Șușară, scriitorul Ion-Marin Almăjan etc.

Pornind tocmai de la aceste valori, comunitatea locală, la inițiativa primarului Florin Curița și cu susținerea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian Mic, s-a simțit datoare să continue să conserve, să susțină și să promoveze valorile, tradițiile și dezvoltarea durabilă a comunei și a Văii Almăjului pentru generațiile prezente și viitoare. În cadrul aceluiași eveniment, a fost lansată monografia comunei Dalboșeț, prin efortul autoarei Prof. Icoana Budescu.

