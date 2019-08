Comuna Nădrag ar urma să beneficieze de o autospecială pentru intervenţiiâ

Consiliul Judeţean Timiş, alături de autorităţile din comuna Nădrag şi cu reprezentanţii Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş doresc să solicite o autospecială pentru intervenţii care să asigure siguranţa cetăţenilor. În acest moment a fost întocmită documentaţia necesară şi a fost înaintată deja Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar acum, se așteaptă un răspuns.

„Siguranța cetățenilor este pe primul loc! În acest sens, împreună cu primarul localității Nădrag, Liviu Muntean și comandantul ISU Timiș, Lucian Mihoc, am decis să oferim o mașină de intervenție comunei. Autospeciala este necesară, mai ales, în contextul în care în localitate au fost înregistrate mai multe incendii, inundații, dar și căderi masive de zăpadă”, a anunţat Călin Dobra, şeful CJ Timiş.

„Anul trecut am alocat 4 milioane de lei pentru echipamente destinate ISU Timiș, iar în acest an am alocat 2 milioane de lei, la care se mai adaugă și alte fonduri substanțiale printr-un proiect european la care Consiliul Județean este partener”, a mai subliniat acesta.

