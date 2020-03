Comuna Sacoșu Turcesc ar putea intra în carantină

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, în ședința din această după amiază, a decis să înainteze Ministerului Afacerilor Interne propunerea de carantinare a localității Sacoșu Turcesc. Zona de protecție ar urma să fie formată din satele aparținătoare comunei și din localitățile limitrofe, Liebling, Nițchidorf și Chevereșu Mare.

Ancheta epidemiologică efectuată de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în perioada 28-31 martie, arată că au fost testate pozitiv pentru Covid-19 cinci persoane, din care una a decedat. Cele cinci persoane au 21 contacți depistați. Primarul localității a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență instituirea carantinei.

Controalele la ieșirea și intrarea în comuna Sacoșu Turcesc, privind restricțiile de circulație a persoanelor și autoturismelor, se vor intensifica până vine o decizie din partea MAI.

Potrivit primarului comunei Șacoșu Turcesc, Gabriel Koler, carantina a fost institută, marţi după amiază, şi se aplică doar locuitorilor din sat, celelalte şase sate ale comunei fiind fără restricţii.

Măsura a fost luată după ce șapte persoane din localitate, printre care şi două angajate ale primăriei, au fost diagnosticate cu infecţie cu noul coronavirus.

Gabriel Koler a declarat, pentru MEDIAFAX, că în sat au voie să intre şi să iasă doar camioanele care aduc apă şi mâncare, medicii și preotul.

„Eu am informat astăzi (marți – n.r.) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi am informat despre situaţia din Sacoşu unde sunt șapte cazuri confirmate şi, din păcate, şi primul deces şi multe cazuri cu simptome, şi s-a luat hotărârea de a intra în carantină satul Sacoşu Turcesc care are în jur de 1.000 de persoane. Am intrat în carantină de azi după amiază. Nu mai intră în localitate decât maşinile cu alimente, apă, doctorii şi popa în caz de înmormântări, slujbe la vreo persoană“, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gabriel Koler.

Potrivit acestuia, toţi angajaţii primăriei sunt izolaţi la domiciliu.

