Comunitatea Universității Politehnica Timișoara, în sprijinul copiilor defavorizați

În fiecare an, în preajma Crăciunului, gândurile comunității academice a Universității Politehnica Timișoara se îndreaptă și spre cei cu care soarta nu a fost atât de darnică. Și în acest an, ca și în cei precedenți, în UPT se organizează o serie de evenimente caritabile menită să aducă un zâmbet pe chipurile copiilor defavorizați.

Târg de Crăciun

Studenții voluntari de la Oficiul de Consiliere a Studenților de la Facultatea de Mecanică a UPT, coordonați de conf.dr.ing. Adrian Cioablă, au luat inițiativa organizării, în data de 13 decembrie 2023, a unui Târg de Crăciun. În atelierele facultății, au confecționat o serie de decorațiuni de Crăciun, folosind și tehnologii noi – imprimare 3D, gravare și debitare cu laser etc – pe care le-au vândut în cadrul târgului, sumele colectate, la care s-au adăugat și donații din partea cadrelor didactice și a studenților, urmând să fie folosite pentru a aduce o bucurie, de Crăciun, pentru 14 copii instituționalizați, cu vârste cuprinse între 6 – 16 ani, cuprinși în proiectul „Casa Olarului”, al Fundației Umanitare „Chosen”.

Iar pentru a răsplăti generozitatea celor care au cumpărat obiecte în cadrul târgului și a celor care au făcut donații, studenții au organizat și un spectacol de Crăciun, cu colinde tradiționale românești, dar și din repertoriul internațional, cu povești emoționante, evenimentul fiind realizat cu sprijinul oferit de doamna Daniela Lelea, membră a corului Filarmonicii Banatul din Timișoara.

UPT Dăruiește

Sub deviza „Oriunde se găsește o ființă umană, se găsește și un prilej de a face un bine”, conducerea Universității Politehnica Timișoara îi invită și și în acest an pe membrii comunității academice să-și unească forțele pentru a dărui cadouri frumoase pentru suflete prețioase, sub deviza „UPT Dăruiește” desfășurându-se, în perioada 13 – 20 decembrie 2023, o campanie caritabilă în beneficiul a 35 de copii din centrele de Plasament Găvojdia și Nădrag. De asltfel, Universitatea Politehnica Timișoara i-a luat în grijă pe acești copii încă de anul trecut, iar sprijinul va continua și pe viitor.

Cu banii colectați din donații se vor cumpăra cadouri pentru acești copii constând în îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarna. În data de 22 decembrie 2023 copiii din cele două centre de plasament sunt invitați la Casa Politehnicii 2, unde le va fi oferită o masă caldă și cadourile, achiziționate în prealabil.

