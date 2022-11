Comunitățile tehnice din Timișoara își dau întâlnire pe 10 noiembrie la Connect.IT

Connect.IT este o serie de evenimente internaționale, organizate de Endava pentru specialiștii în tehnologie din mai multe orașe, organizate cu scopul de a crea și dezvolta comunitățile locale de IT, facilitând schimbul de experiențe și dialogul deschis între profesioniști.

Ediția locală va avea loc pe data de 10 noiembrie în Timișoara, începând cu ora 17:30 la Iulius Congress Hall. Tema evenimentului este Greener & Safer Cloud Solutions. Speakerii evenimentului sunt Sorin Ovidiu Blaga, Senior Development Lead, cu o prezentare aplicată și un studiu de caz despre arhitectura serverless și Spring Cloud Function și Radu Vunvulea, Group Head of Cloud Delivery, care va vorbi despre cele mai noi tendințe în securitatea informațiilor care reglementează tranzacțiile cu carduri de credit. Participarea la eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile. Înscrierea se face pe platforma dedicată.

Comunitățile IT din 11 orașe din România, Bulgaria, și Republica Moldova se vor întâlni cu specialiștii Endava în cadrul seriei de evenimente Connect IT. Endava își propune să faciliteze conexiunea dintre comunitățile de tehnologie din Europa Centrală, una dintre zonele importante în care compania își desfășoară activitatea, și să creeze platforme de interacțiune și schimb de experiență pentru profesioniștii din domeniul IT.

În cadrul evenimentelor Connect IT, specialiștii companiei vor adresa subiecte referitoare la dezvoltarea software, testarea și managementul aplicațiilor. Caravana va ajunge inclusiv în noile orașe în care Endava a deschis birouri anul acesta.

„Ne bucurăm când vedem că de la ediție la ediție caravana Connect IT are tot mai mulți participanți și că interesul față de subiectele abordate crește. Cred că, pornind de la pasiunea pentru tehnologie, participanții își pot construi cariere solide și pot performa într-un mediu competitiv, în plină dezvoltare. Am pus mereu pe primul loc oamenii cu care lucrăm și ne-am îndreptat atenția spre descoperirea de noi talente din comunitățile locale. Această direcție se reflectă și în seria de evenimente Connect IT. Ne dorim să punem la dispoziția celor interesați resurse valoroase, împărtășite de experți din domeniu și să facilităm schimbul de experiențe.”, a declarat Monica Daliu, Regional Head of People.

Pe parcursul celor două luni, specialiștii IT pot participa la evenimentele Connect IT care vor avea loc în mai multe orașe din România, Republica Moldova și Bulgaria. În România, primul eveniment a avut loc la Târgu Mureș pe 27 octombrie. În continuare, caravana Connect IT se va opri în următoarele orașe:

3 noiembrie – Galați

10 noiembrie – Timișoara

10 noiembrie – Iași

16 noiembrie – Pitești

24 noiembrie – Sibiu

Mai multe detalii despre tematicile abordate în fiecare oraș și modalitățile de înscriere, vor fi publicate în curând pe paginile de social media ale companiei Endava.

