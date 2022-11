Concert educațional pentru copiii din Lugoj

Asociația Scena Muzicală, în parteneriat cu Opera Națională Română din Timișoara organizează, în 22 noiembrie, de la ora 12:00, un concert educațional dedicat copiilor din Lugoj. Evenimentul are loc la Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”. Misiunea de a captiva micul public îi revine lui Cristian Rudic, managerul Operei Naționale Române din Timișoara, cunoscut fiind ca un bun moderator, atât în ceea ce privește publicul mare, cât și cel de vârstă fragedă. Evenimentul face parte din Proiectul Marea Muzică al Asociației Scena Muzicală. În cadrul spectacolului, în acompaniamentul la pian al Angelei Balici, vor fi interpretate și le vor fi explicate copiilor arii ale unor opere celebre: G. Verdi – Aria Azucenei , Trubadurul; G. Verdi – Aria lui Attila, Attila; G. Puccini – Aria lui Mario Cavaradossi, Tosca; W. A. Mozart – Aria Zerlinei, Don Giovanni; W. A. Mozart – Aria lui Don Giovanni, Don Giovanni; A. Dvořák – Aria Rusalka, Rusalka; C. Gounod – Serenada lui Mefisto, Faust; C. Saint – Saëns – Aria Dalilei, Samson și Dalila, G. Puccini – Aria lui Mario Cavaradossi, Tosca; W. A. Mozart – Aria Suzanei, Nunta lui Figaro; G. Puccini – Aria Florei Tosca, Tosca. Artiștii care vor da viață personajelor sunt:Gabriela Toader, Marius Goșa, Remus Alăzăroae, Narcisa Brumar, Lăcrămioara Cristescu. Participarea la eveniment este gratuită, dar copiii trebuie să fie însoțiți de părinți ori cadre didactice. Proiectul este finanțat din bugetul local al Municipiului Lugoj.

