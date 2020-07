Concert vocal – simfonic extraordinar, în 31 iulie, în Parcul Rozelor din Timișoara. Veniți!

Programul Primăriei Timișoara prin care se va marca ,,Ziua Timișoarei” în acest an cuprinde nu doar spectacolul folcloric din 30 iulie sau Concursul ,,Bega Music Festival”, ci și un important proiect realizat împreună cu Filarmonica Banatul din Timișoara.



Astfel, iubitorii muzicii clasice au șansa de a urmări vineri, 31 iulie, începând cu ora 21.00, în Parcul Rozelor din Timișoara, un Concert Vocal – Simfonic Extraordinar susținut de către orchestra și Corul ,,Ion Românu” ale Filarmonicii ,,Banatul”, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru.



Muzician de excepție născut la Timișoara, Cristian Măcelaru este câștigător al Premiului Grammy în acest an pentru cea mai bună interpretare instrumentală solo și viitor director muzical al Orchestrei Naționale a Franței.



Conducerea Corului,,Ion Românu” al filarmonicii aparține dirijorului Iosif Todea. Suita pentru orchestră Planetele de Gustav Holst va fi întregită de o proiecție de imagini însoțită de comentarii ale cosmonautului român Dumitru Prunariu.

Așadar, cei ce doresc să se bucure de acest moment de excepție se vor înscrie pe lista celor 500 de locuri disponibile pentru acest eveniment, urmând să fie respectate toate cerințele legale referitoare la distanțarea socială și purtarea măștii pe durata desfășurării evenimentului.

