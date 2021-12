Concerte de colinde și program dedicat Revoluției din 1989, în perioada 15 – 20 decembrie, la Târgul de Crăciun din Timișoara

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a anunțat programul zilelor 15 – 20 decembrie 2020 ale Târgului de Crăciun. Vor fi mai multe concerte, cele mai multe de colinde, dar și evenimente dedicate rememorării Revoluției din 1989. Ultimele zile au avut mai multe programe pentru copii.

„A venit Moșul și am împodobit împreună bradul, cu multă bucurie, ca în familie, apoi am pornit spre ieslea Nașterii Domnului, unde am fost întâmpinați de Părintele Daniel Hlodec, reprezentant al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timișoarei, alături de care ne-am amintit de întâmplările zilei în care Mântuitorul a intrat în această lume. Deseară, la scenă, sunt așteptați elevii Școlii de Arte din Caransebeș și ai Palatului Copiilor din Timișoara, apoi, de miercuri, gândul nostru se va îndrepta spre Timișoara lui Decembrie ’89, în cadrul unui program de câteva zile, alcătuit în parteneriat cu asociațiile de revoluționari, în mai multe puncte din oraș”, se arată într-un comunicat al Casei de Cultură conduse de Camelia Mingasson.

Printre altele, va fi organizată expoziția de fotografie „Speranța cea din urmă, libertatea”, a fotografului Constantin Duma. Acesta se va întâlni miercuri, la ora 15:00, la Casa de Cultură, cu liceeni timișoreni dornici să descopere experiențe autentice, ale unor oameni care au fost acolo, între gloanțe, și care aveau, la vremea aceea, vârsta lor de acum.

Un alt proiect inedit va fi organizat în parteneriat cu Poșta Română și Asociația Junior Chamber International. Mai exact, mai multe cărți poștale, cu imagini din Revoluție și mesaje acordate cu gândul la acele zile, „vor ajunge la sute de prieteni și de rude din țară ale timișorenilor, îndemnând la aducere aminte a celor care s-au jertfit pentru noi, transformând Timișoara în primul oraș liber de comunism din țară”, potrivit Casei de Cultură.

Programul detaliat:

15 decembrie

10:00 Universitatea de Vest Prezentarea blogului

„Revoluția de la Timișoara – după 30 de ani”

15:00 Casa de Cultură Vernisaj expoziție fotografie Constantin Duma

17:00 Marșul Libertății – Omagiu celor căzuți

Traseu: Pța Maria-Pța Victoriei-Operă-Catedrală

18:00 Piața Libertății Concert de colinde

Corul Avocaților și orchestra Maggiore

19:00 Biserica Sfânta Ecaterina Concert de muzică de cameră

16 decembrie

8:00-18:00 Memorialul Revoluției Ziua Porților Deschise

Pelerinaj la monumentele eroilor timișoreni

12:00 Sala Capitol Ședința Festivă a Consiliului Local Timișoara

13:30 Opera Română, foaier Vernisajul expoziției „Momente, locuri, fapte – 32 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989”

Premierea elevilor participanți la concursul de istorie dedicat Revoluției

17 :00 Piața Libertății Prezentare documentar „Timișoara-Remember 1989”

18:00 Piața Victoriei Moment de reculegere și aprinderea „candelelor nemuririi”

18:15 Piața Libertății FOLK PENTRU REVOLUȚIE

Folkul anilor 70

Texte: Șerban Foarță

Compoziții de Adina Dimitriu (pe poezii de Doru Stănculescu), Doru Apreotesei, Paul Weiner

Premierea elevilor participanți la concursul de muzică folk „32 de ani de la Revoluția Română, comemorată de elevi timișoreni”

Recital Robert Poka, Lia Burg

Recital Mircea Baniciu

19:00 Sala Capitol Concert vocal-simfonic „In memoriam 1989”

Filarmonica Banatul și Ansamblul vocal Voces Timisienses

23:45 Biserica Martirilor Sfânta Liturghie cu priveghere

17 decembrie – zi de doliu

10:00 Catedrala Mitropolitană Slujba de pomenire a eroilor martiri

10:30 Monumentul Crucificării Depunere de coroane

12:00 Biserica Martirilor Slujbă de pomenire a eroilor martiri

14:00 Cimitirul Eroilor Slujbă de pomenire a eroilor martiri,

Depunere de coroane și parastas

Memorialul Revoluției Expoziția de pictură Silvia Radu

„Portrete de eroi”

18 decembrie

11:00 Bastion, Corp D Simpozion

Fundația Națională a Revoluției din Decembrie

20 decembrie

12:00 Declanșarea sirenei pentru a marca dobândirea, de către Timișoara, a statutului de oraș liber de comunism

18:00 Piața Libertății ROCK FOR REVOLUTION

Dincolo de Ziduri, Dragoș Moldovan, Phoenix

19-21 decembrie „Pe urmele martirilor și a cenușii eroilor timișoreni”

Pelerinaj la București și Popești-Leordeni

Comentarii

comentarii