Concluziile unui medic ATI, la final de an: “Din păcate s-au pierdut vieți care puteau fi salvate, soluția existentă fiind vaccinarea”

Concluziile unui medic ATI, la final de an: “Din păcate s-au pierdut...

Medicul Amin Zahra, de la Spitalul Clinic de Urgență din Timișoara, susține că 2021 a fost un an greu, plin de evenimente, în care au câștigat frica și neîncrederea în evoluție și progres. Specialistul a relatat o parte din evenimentele prin care a trecut în secția ATI și le-a recomandat românilor să se vaccineze și, astfel, să rămână în viață.

Medicul ATI susține că în 2021, în fiecare zi a văzut moartea în jurul său. „Am avut parte de realizări, dar a fost un an in care am văzut moartea în jurul meu, în fiecare zi! Din păcate s-au pierdut vieți care puteau fi salvate, soluția existentă fiind vaccinarea, care rămâne sigurul scut eficient pentru a ne proteja. Au câștigat frica și neîncrederea în evoluție și progres”, a scris Amin Zahra pe Facebook.

Medicul Amin Zahra mai spune că în 2021 a trecut prin numeroase evenimente care l-au impresionat: „Mi-a rămas în minte o doamnă în vârstă de 70 și ceva de ani care m-a sunat să mă întrebe de soțul ei, iar la final mi-a zis: Știu că este în comă, dar vă rog să-i spuneți că îl iubesc, de 52 de ani trăim împreună. Nu ne-am despărțit nicio zi, iar acum, când el suferă eu nu pot să fiu lângă el”.

„Oameni buni, nu știu ce argumente aveți ca să nu vă vaccinați, însă eu vă pot da 100 ca să o faceți, iar cel mai important este să rămâneți în viață alături de cei dragi”, este sfatul medicului ATI.

Conform datelor oficiale existente la data de 30 decembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore au fost înregistrate 1.497 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 37 de decese, dintre care 1 anterior. Până astăzi, 58.714 persoane diagnosticate cu COVID au murit.

