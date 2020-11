Concurs de desen și pictură pentru copiii și tinerii din România și Republica Moldova

Pentru a marca Ziua Națională a României, Mensa România organizează un concurs de desen și pictură pentru tineri, având tema „România inteligentă”, prin intermediul căruia tinerii pot ilustra conceptul de inteligență. Juriul va aprecia originalitatea ideilor și calitatea grafică a lucrărilor. Concursul se va desfășura pe două secțiuni: copii și tineri având o vârstă sub 18 ani, membri Mensa; copii și tineri având o vârstă sub 18 ani, fără calitatea de membru Mensa. Concursul este adresat exclusiv persoanelor cetățeni ai României și ai Republicii Moldova. Tehnica de realizare este la alegere (inclusiv mixtă), color sau alb-negru: creion, cărbune, pastel, acuarelă etc. Lucrările vor fi ulterior fotografiate/scanate la o calitate cât mai bună, iar fotografiile în format .jpg, .png, .bmp sau .gif se vor trimite în perioada 15–28 noiembrie (ora 23:59), la adresa concurs.desen@mensaromania.ro. Se va menționa dacă autorul este sau nu membru Mensa. Fiecare autor va nota în corpul e-mailului numele complet și vârsta împlinită la data trimiterii fotografiei. Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina oficială a organizației Mensa România – https://mensaromania.ro/ cu ocazia Zilei Naționale, la data de 01.12.2020, iar odată cu participarea la concurs, autorul își exprimă implicit acordul pentru publicarea materialelor pe pagina de Facebook Mensa România și pe blogul Mensa România. Mensa România va premia cele mai valoroase lucrări: pentru fiecare categorie, se va acorda câte un premiu în valoare de 500 de lei; se vor acorda, de asemenea, și câte două mențiuni onorabile; câștigătorii premiilor bănești și ai mențiunilor vor primi câte două vouchere pentru testările organizate de Mensa România, alături de diplome în format tipărit; lucrările selectate vor fi publicate pe blogul Mensa România și în alte spații virtuale deținute de organizație, precum pagina Facebook etc. Organizaţia Mensa a fost fondată la Oxford şi are menirea să descopere cele mai inteligente minţi din lume, dar şi să le pună în legătură. Singurul criteriu de intrare în organizaţie este coeficientul de inteligenţă.

Mensa are trei scopuri principale declarate: să identifice și să cultive inteligența umană în folosul umanității; să încurajeze cercetarea cu privire la natura, caracteristicile și utilizările inteligenței; să promoveze oportunități intelectuale și sociale stimulente pentru membrii săi.

