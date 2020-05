Condiții meteo variabile, săptămâna aceasta, în vestul țării

Meteorologii prevăd, pentru următoarele zile, vreme în general mai frumoasă în vestul țării, dar ploile tot își vor face apariția.

Luni, avem temperaturi maxime între 17 și 19oC, în timpul zilei, și minime de 5 – 7 oC, în timpul nopții. Cerul va fi variabil, iar în vestul județului Timiș sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab.

Începând de marți seară vor reveni aversele pe arii extinse, în special în zonele munte, iar miercuri acestea se vor extinde și pe restul teritoriului.Maximele scad de la 15 – 20oC, marți, la 9 – 14oC, miercuri. Noaptea, temperaturile pot coborî până la 2oC. Vântul va sufla mai tare doar în zonele montane.

Începând de joi vremea va redeveni frumoasă, cu temperaturi de până la 21oC, și ploi izolate doar la munte. Intensificări ale vântului vor fi doar ziua. În week-end, șansele de precipitații vor fi reduse, iar temperaturile se vor menține ridicate

Anunțul ANM Banat – Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 04.05.2020 ora 0900 – 05.05.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea în extremitatea vestică, unde vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare ziua.

Temperaturile maxime între 17 și 19oC

Temperaturile minime între 5 și 7oC

Timpul probabil pentru intervalul: 05.05.2020 ora 0900 – 06.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi schimbătoare. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse, vor fi ploi și averse însoțite izolat de descărcări electrice. Îndeosebi la munte se vor cumula cantități de apă mai însemnate, iar în zona montană înaltă vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare, cu vitezele cele mai mari la munte.

Temperaturile maxime în general între 15 și 20oC

Temperaturile minime între 2 și 8oC

Timpul probabil pentru intervalul: 06.05.2020 ora 0900– 07.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros. Îndeosebi în cursul zilei va ploua local, mai ales la deal și munte, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla în general moderat, tare la munte.

Temperaturile maxime în general între 9 și 14oC

Temperaturile minime între 4 și 9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 07.05.2020 ora 0900 – 08.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va deveni în general frumoasă cu cerul variabil. Izolat la munte vor mai fi condiții de ploaie. Vântul va mai prezenta intensificări ziua, apoi va diminua în intensitate.

Temperaturile maxime între 16 și 21oC

Temperaturile minime între 2oC în depresiuni și 9…10oC la deal

Tendinţaevoluţiei vremii pentru intervalul: 08.05.2020 ora 0900 – 11.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va mai încălzi. Șansele de apariție a precipitațiilor vor fi reduse”.

Comentarii

comentarii