Conducerea PNL intră în izolare, după ce un senator a fost depistat cu coronavirus. Ludovic Orban cere diagnosticarea rapidă

Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) va intra la izolare, după ce senatorul Vergil Chițac a fost depistat pozitiv cu coronavirus. “Cerem diagnosticarea noastră rapid”, a declarat Ludovic Orban, care a precizat că nu se va prezenta la consultările de la Palatul Cotroceni de astăzi.

Liderul PNL, care va sta izolat la Vila Lac 1, a spus că l-a informat deja Klaus Iohannis despre situația din partid.

Totodată, Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor să evite orice fel de contact și să comunice cu subalternii sau structurile din subordine prin intermediul mijloacelor electronice.

“Cerem diagnosticarea noastră rapid. Toata conducerea PNL va intra în izolare”, a declarat Orban.

“Recomandarea mea către miniștri au fost să evite orice fel de contact, să se ducă la birourile lor, decât prin intermediul telefonului, astfel încât să nu răspândească coronavirusul. De asemenea, își vor exercită atribuțiile și vor lua toate deciziile care se impun​”, a mai spus președintele PNL.

Cinci echipe ale Direcției de Sănătate Publică din București au fost trimise în urmă cu puțin timp la Parlament.

”Având în vedere că senatorul Vergil Chiţac a participat la reuniunea Biroului Politic, toţi membrii Biroului Politic se vor izola la domiciliu. Toţi senatorii din grupul senatorial au obligaţia să se izoleze. Nu aşteptăm ancheta epidemiologică, atât timp cât există riscul”, a declarat Orban.

El a spus că toţi miniştrii şi membri de partid prezenţi vineri la şedinţa conducerii liberale vor fi testaţi.

”Vom fi la dispoziţia medicilor, pentru a se face ancheta cu toate persoanele cu care am intrat în contact. Eu, ca premier interimar, mă voi izola la Vila Lac, de unde voi lua toate deciziile. Miniştrii vom vedea unde se vor izola, până la sosirea rezultatelor. Le-am recomandat să nu aibă niciun contact cu niciun angajat”, a precizat Orban, care a dat asigurări că miniştrii îşi vor exercita toate atribuţiile.

Premierul a spus că diagnosticele vor fi făcute publice

”Nu merg la consultări, pentru că ar însemna să-l pun în pericol pe preşedinte”, a declarat Orban, referindu-se la consultările de la Cotroceni pentur desemnarea premierului.

Ministrul Sănătăţii, prezent alături de Orban, a declarat că acesta este un contact asimptomatic şi va fi supus testelor.

”Medicina este aceeaşi pentru toată lumea – aceleaşi protocoale implementate la nivel naţional vor fi aplicate şi în acest caz”, a dat asigurări ministrul Victor Costache.

Orban a spus că la reuniunea Biroului Politic Naţional nu a dat mâna cu Vergil Chiţac şi a mai avut o întâlnire în urmă cu 6-7 zile, unde nu îşi aminteşte dacă au dat mâna.

”Preşedintele a declanşat procedura constituţională de consultare a partidelor politice. L-am informat pe preşedinte imediat ce mi s-a comunicat că domhul senator este pozitiv. Domnul preşedinte va decide calea de urmat. E posibil ca orice senator sau chiar deputat să fie expus riscului de a fi contaminat. Pentru toţi parlamentarii – mai ales senatori – pentru care există acest risc, să se izoleze şi să nu intre în contact cu niciun cetăţean”, a spus Orban.

Întrebat dacă a dat mâna cu preşedintele, Ludovic Orban a declarat: ”Am mai avut întâlniri, dar nu am mai dat mâna în întâlniri publice. Am avut întâlnirea Grupului de Lucru interinstituţional,care are rolul de a analiza impactul economic şi bugetar generat de efectele epidemiei de coronavirus”.

”Niciun coleg cu prezintă simptome, dar paza bună trece primejdia rea. Trebuie toţi să fie diagnosticaţi şi retestaţi. Cel puţin până la acel moment trebuie să se izoleze”, a afirmat premierul.

