Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan a fost reales în funcția de rector al Universității Politehnica Timișoara

Conform Regulamentului aprobat de Senatul Universității Politehnica Timișoara, marți, 12 decembrie 2023, cadrele didactice, cercetării și studenții UPT și-au ales rectorul pentru viitorii de 5 ani, actualul rector, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, fiind reconfirmat pentru un nou mandat.

Din efectivul total de 598 de electori, la urne s-au prezentat 491 (82%), au fost 464 de voturi valabil exprimate, 23 de voturi anulate și 4 voturi albe. Astfel, noul rector ales al Universității Politehnica Timișoara este conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, care a întrunit 464 (94.5%) de voturi „pentru”.

„Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice și studenților care mi-au acordat încrederea pentru un nou mandat. Votul a fost pentru un program managerial ambițios, pornind de la proiectele pe care le-am derulat în acest prim mandat. În urmă cu 4 ani, în momentul candidaturii mele, îmi propuneam în primul rând o schimbare de cultură organizațională în Politehnică. Nu bănuiam atunci toate provocările cu care ne-am confruntat, inclusiv cei doi ani de pandemie.

În acest context am căutat să avem o transformare organizațională cât mai lină, poate pentru unii prea rapidă, care a implicat în anumite cazuri o schimbare de mentalitate sau de poziționare a diferitelor procese din cadrul universității. În această perioadă au venit oameni din afara universității cu experiență relevantă în domeniile lor de activitate, am schimbat împreună imaginea universității sau modul în care comunicăm, anumite abordări din zona financiară, de patrimoniu, internaționalizare, antreprenoriat sau am ancorat solid universitatea noastră în domeniul cultural. Poate că această perioadă ne-a făcut să ne redefinim de multe ori cuvinte ca implicare, împreună sau asumare.

În continuare ne propunem și consolidarea unui rol regional al Politehnicii, în acord cu tradiția noastră, rol regândit în ultimii 2 ani prin proiectele desfășurate pe învățământ dual la Arad și respectiv cele dezvoltate în jurul Facultății de Inginerie de la Hunedoara. Dacă Timișoara s-a obișnuit să gândească soluții mai mult pentru ea, perspectiva oferită de Politehnică trebuie să împingă orașul tot mai mult înspre un rol pregnant regional”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rector în funcție și rector ales al Universității Politehnica Timișoara.

În calendarul electoral aprobat de Senatul UPT urmează alegerile directorilor de departament, a membrilor în consiliile departamentelor, a membrilor Senatului UPT și a membrilor în consiliile facultăților (14 decembrie 2023), validarea rezultatelor acestor alegeri de către Senat (18 decembrie 2023), începerea mandatului noului Senat, alegerea președintelui Senatului, validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de rector (21 decembrie 2023). Mandatul rectorului începe la data de 15 martie 2024, după confirmarea acestuia de către Ministerul Educației, după care urmează încheierea cu Senatul universitar a unui un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale, numirea prorectorilor, în conformitate cu prevederile art. 135, alin. 2 din Legea nr. 199/2023 și a Cartei UPT, în baza consultării Senatului UPT, dintre cadrele didactice titulare și/sau cercetătorii titulari din universitate, precum și organizarea concursului public de selecţie a decanilor, la nivelul facultăţii.

Comentarii

comentarii