Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Structura Timiș a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, a organizat, în 7 octombrie 2024, Conferința cu angajatorii / supervizorii din serviciile sociale partenere în organizarea și efectuarea stagiilor de practică pentru studenții de la specializarea Asistență Socială, Universitatea de Vest din Timișoara.

Scopul conferinței a fost pe de-o parte de a facilita studenților la asistență socială cunoașterea angajatorilor publici și privați care ofertează locuri de practică pentru studenții la nivel de licență (învățământ cu frecvență și la distanță) și la nivel de masterat în cadrul serviciilor sociale din județul Timiș, precum și de a cunoaște importanța dezvoltării forței de muncă din serviciile sociale, cu precădere în mediul rural.

În deschiderea conferinței, la care au participat reprezentanți ai serviciilor sociale publice și private din județul Timiș, reprezentanta sucursalei Timiș a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, cadrele didactice responsabile de organizarea stagiilor de practică din Departamentul de Asistență socială și studenți, conf. univ. dr. Marius Lupșa Matichescu, decanul Facultății de Sociologie și Psihologie a subliniat importanța parteneriatului dintre mediul academic și mediul socio-economic în formarea competențelor profesionale ale studenților.

„Societatea actuală solicită absolvenților un profil de competențe și abilități practice, care să asigure adaptarea la o piață a forței de muncă dinamice. Ca de fiecare dată, suntem interesați de îmbunătățirea relației existente între competențele profesionale ale absolvenților și inserția acestora pe piața forței de muncă și ne dorim implementarea unor stagii de practică prin care studenții să dobândească abilitățile și deprinderile așteptate de viitorii lor angajatori. Deși acest eveniment este organizat în mod tradițional, noutatea în acest an universitar este dată de parteneriatul încheiat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), care vizează promovarea profesiei de asistent social.”, a declarat Cosmin Goian, directorul Departamentului de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara.

„De-a lungul anilor, am reușit să construim un sistem de parteneriate sustenabil cu angajatori din sectorul public și privat reprezentativi pentru piața muncii din domeniul social și împreună am contribuit la educarea studenților și dezvoltarea abilităților practice necesare integrării pe piața muncii. Le mulțumim și cu această ocazie pentru că s-au alăturat demersului educativ de formare a competențelor practice în domeniul asistenței sociale pentru studenții și masteranzii din acest an universitar, 2023 – 2024.”, a declarat Loredana Trancă, coordonatoarea stagiilor de practică din Departamentul de Asistență Socială.

„Piața muncii are nevoie de asistenți sociali care să aibă nu doar cunoștințe teoretice, ci și abilități practice, iar Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) încurajează formarea de competențe practice a viitorilor specialiști prin acordarea unui credit profesional/student asistenților sociali înscriși în CNASR, care coordonează practica pentru minim 5 studenți/an, la sediul profesional sau la locul de muncă, dovedită prin convenția de practică sau alt mijloc juridic, așa cum este prevăzut în normele privind formarea profesională continuă a asistenților sociali”, a declarat Bianca Todor, președinta Sucursalei Timiș a CNASR.

