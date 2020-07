Conferință de presă pe stradă, lângă sacii de gunoi. Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, promite că va curăța Timișoara

Pe 22 iulie, Dominic Fritz, candidatul alianței USR PLUS la Primăria Timișoara, și-a ținut conferința, din nou, pe teren, de această dată, între sacii de gunoi abandonați pe stradă, în apropiere de Piața Aurora, la intersecția străzilor Știința și Lacului. Aici, acesta vorbit despre un alt subiect pe care îl consideră important, dar căruia actuala administrație nu îi oferă destulă atenție: curățenia.

În fața a mai mulți saci plini cu deșeurile despre care spune că au fost strânse în această dimineață, Fritz prezintă actuala situație a gunoaielor din Timișoara: „Situația gunoaielor este o consecință directă a felului în care e administrat orașul. (…) Din păcate, Timișoara este un oraș murdar”.

Spunând și că în urmă cu două zile, pe când USR PLUS a desfășurat o acțiune de colectare a deșeurilor aruncate pe jos, firma de salubritate și-a trimis doar atunci angajații în zonă. „Tipic, curățenia se face atunci când intră în atenție sau cu o lună sau două înainte de alegeri. (…) Actuala situație este continuarea situație din 2018, când pentru nouă luni nu am avut firmă de salubrizare care să curețe străzile. Spune multe despre modul în care e administrat orașul nostru. Îi respectă primăria pe timișoreni? Dacă ne uităm în jur, am spune că nu!”.

Declarând „Nu suntem condamnați să trăim într-un oraș murdar! Timișoara poate să fie la fel de curată ca orice oraș frumos din occident”, Fritz a prezentat și cele trei axe pe care USR PLUS le are în vedere pentru rezolvarea situației: „1. Responsabilizarea cetățenilor”, „2. Responsabilizarea administrației” și „3. Deșeurile ca o sursă de prosperitate”. Între primărie și timișoreni, astfel, ar urma să fie realizat un „contract”, pentru ca „rânduiala bănățeană să se întoarcă la Timișoara”. Pentru planul „Zero gunoi în Timișoara, zero gunoi în spațiul public”, cei de la USR PLUS au stabilit și 10 priorități, în baza celor trei piloni amintiți:

1. Educație: parteneriat cu ONG-urile care să promoveze în grădinițe și școli reciclarea și responsabilitatea aruncării la coș a deșeurilor;

2. Informare: publicarea programelor de salubrizare și altor informații despre contractele încheiate în acest sens;

3. O mie de coșuri de gunoi noi in cartiere, echipate inclusiv cu scrumiere publice;

4. Căsuțe pentru tomberoane;

5. Sancționarea: „joacă un rol important, nu ca scop, ci ca mijloc. Vrem zero toleranță față de cei care aruncă gunoaie pe jos”. În acest sene, Fritz dorește ca 20 de polițiști locali să devină „detectivii gunoaielor”;

6. „Plătește pentru cât arunci”- măsurarea exactă a cantității de gunoaie aruncate de fiecare abonat al Retim, după cum există, de doi ani de zile, și o cerință legală:

7. Monitorizarea activității de salubrizare prin GPS;

8. Șantiere fără praf: „utilajele nu se spăla (…) nici măcar cele de la SDM;

9. Realizarea infrastructurii care lipsește: de exemplu, o stație de biofermentare;

10. Achiziții verzi.

Rodica Militaru, candidată a alianței USR PLUS în Consiliul Local Timișoara, l-a însoțit pe Dominic Fritz și a vorbit despre firmele de salubrizare cu care Primăria Timișoara are contract. Retim – pentru deșeurile menajere –, Brantner – pentru curățenia stradală – și Transclean – pentru resturile vegetale – fac din Timișoara singurul oraș din România care are contracte cu trei firme de salubrizare, o situație inacceptabilă, în opinia acesteia.

Felul în care au fost alcătuite contractele, spune aceasta, face ca o stradă să fie salubrizată o dată la mai bine de 150 de zile, iar dacă se iau în calcul și lunile de iarnă, în medie, ar ieși o frecvență de aproximativ o dată pe an. În plus, nici ordinea salubrizării acestora nu este întotdeauna clară, pentru că Primăria nu a publicat și anexele contractelor.

„Se estimează în contract că anual, în Timișoara, avem 10.000 de tone de deșeuri vegetale. Nu sunt prevăzute rampele. Primarul a asigurat, totuși, într-o conferință de presă, că și acestea vor fi ridicate. (…) Primăria a semnat un contract cu o firma care nu își poate desfășura activitatea… nu are toate avizele și autorizațiile, iar noi rămânem cu gunoaiele pe strada. (…) Trebuie regândite aceste contracte pentru a crește suprafața acoperită și frecvența acțiunilor. Administrația trebuie să se obișnuiască cu o salubritate modernă” a mai spus Rodica Militaru.

Aida Szilagyi, altă candidată a USR PLUS la Consiliul Local Timișoara, expertă în domeniul deșeurilor reciclabile, a prezentat și ea un punctul său de vedere: „Deșeurile sunt o sursă care trebuie să fie recuperată. Deșeurile pot fi valorificate. Luăm resursele, le prelucrăm, utilizăm produsele, după care le aruncăm. (…) Orașele sunt responsabile de 70% din cantitatea totală de deșeuri. Trebuie găsite Moduri noi în care să fie folosite, noi posibilități de a pune în aplicare economia circulară”.

Candidata alianței la Consiliul Local a amintit că Comisia Europeană a adoptat recent al doilea plan de economie circulară, în care se pune accent pe valorificarea deșeurilor textile, alimentare și din construcții. „În Timișoara dorim să folosim oportunitățile care vor veni și să facem o trecere la un oraș cu cât mai puține deșeuri”, a spus pe această cale Aida Szilagyi. Momentan, doar 37% din deșeuri sunt valorificate, în timp ce obiectivul de valorificare este de 65%, a mai amintit aceasta.

„Nu suntem condamnați să avem un oraș murdar! Timișoara va fi, din nou, un oraș curat, un oraș cu zero gunoaie”, a reluat Fritz la finalul conferinței.

