Conferința EuroVelo, la Timișoara. România va promova dezvoltarea cicloturismului

Timișoara a găzduit miercuri conferința EuroVelo, eveniment care ăși propune să susțină dezvoltarea cicloturismului și dezvoltarea acestui sector. La finalul discuțiilor a fost semnată o declarație comună, care va ajuta la dezvoltarea și promovarea pedalării în scop turistic

În prezent, Consiliul Județean Timiș lucrează la dezvoltarea infrastructurii ciclistice din Timiș, dar și la stabilirea unei strategii de dezvoltare în domeniu.

”Turismul local și încurajarea mersului cu bicicleta sunt două direcții pe care le încurajez și în jurul cărora îmi propun să construiesc mai multe proiecte în următorii ani. În ciuda construcțiilor istorice valoroase și a bogățiilor naturale pe care le avem în județ, sunt conștient că exploatăm doar o mică parte a potențialului nostru turistic, lucru pe care vreau să îl schimb. Susțin turismul lent și sustenabil, pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor locale, care să permită dezvoltarea zonelor mai retrase sau mai puțin vizibile în ofertele prezentate publicului larg. Cicloturismul și utilizarea bicicletei ca mijloc de transport poate constitui o importantă parte a strategiei de dezvoltare a turismului, astfel că am făcut pași importanți în vederea implementării unei politici favorabile deplasării pe două roți. Am construit piste noi de biciclete și avem în pregătire Strategia pentru realizarea pistelor de biciclete în județul Timiș”, a spus Alin Nica, șeful CJT, gazda evenimentului.

Miercuri, la Palatul Administrativ a fost organizată conferința EuroVelo, iar una dintre concluzii este că doar acele orașe și zone care sunt prietenoase cu cicliștii atrag și un interes din partea turiștilor.

”Chiar astăzi am participat la Conferința EuroVelo România, eveniment inițiat și găzduit de Consiliul Județean Timiș, în cadrul căruia am subliniat importanța creării condițiilor pentru ciclism de agrement și dezvoltarea nivelului serviciilor conexe. Doar acele orașe și regiuni care sunt ”prietenoase” bicicliștilor sunt capabile să atragă un număr mare de turişti străini cu un potențial financiar mai însemnat. Pentru că suntem ferm deciși să valorificăm oportunitățile oferite de rețeaua EuroVelo, am aderat la Federația Europeană a Bicicliștilor care ne va sprijini în demersul de interconectare a ceea ce există și de planificare integrată a tuturor inițiativelor locale.

În prezent, România este traversată de două rețele de acest tip, EuroVelo 13 și 6, spune vicepreședintele CJT, Cristian Moș, cel care a susținut promovarea acest

”Astăzi s-a semnat “Declarația de la Timișoara a Conferinței EuroVelo România” – un document prin care cele mai importante entități implicate în dezvoltarea traseelor cicloturistice din România, au agreat ca în perioada imediat următoare, printre altele, să se implice în crearea unui grup de lucru la nivel național pentru dezvoltarea și promovarea rețelelor EuroVelo 13 și 6 care trec prin România, grup de lucru deschis tuturor celor interesați. Astăzi s-a făcut un prim pas care o să aibă un impact semnificativ asupra întregului proces de dezvoltare a rutelor cicloturstice EuroVelo în România”, a spus Moș, după eveniment.

