Conferința internațională cu cercetători din peste 30 de țări, la Universitatea de Științele Vieții Timișoara

În fiecare an în luna mai, Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, rector prof. univ. dr. Cosmin Popescu, organizează conferința internațională ”Multidisciplinary Conference on Sustainable Development”, workshop-uri, mese rotunde, ateliere tematice în vederea prezentării și dezbaterii celor mai noi rezultate ale cercetărilor științifice.

În acest an, cea de a șasea ediție a conferinței internaționale ”Multidisciplinary Conference on Sustainable Development” are loc în perioada 25-26 mai 2023, fiind o ediție care se desfășoară atât onsite, cât și online.

Tematica conferinței acoperă o gamă largă de subiecte din domeniul științelor vieții (agricultură, horticultură, biotehnologie, silvicultură, medicină veterinară, inginerie de mediu, geomatică, industrie agroalimentară, management agricol, zootehnie), având scopul de a crea un cadru stimulativ de interacțiune și schimb de experiențe între participanți și de prezentare a ideilor și conceptelor inovatoare.

”Cercetarea ştiinţifică reprezintă una dintre cele mai mari provocări în cadrul strategiei globale a universităţii. Datorită complexităţii şi diversităţii domeniilor de cercetare abordate de către membrii comunităţii academice din universitate, direcţiile de cercetare ale Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara cuprind atât cercetare fundamentală/de bază, cu un impact internaţional mare, cu publicații semnificative, cât şi cercetare aplicată, cu implicare practică extinsă în mediul de afaceri şi industrie local”, este mesajul organizatorilor.

Evenimentul reunește cercetători, experți, profesioniști din industrie, din peste 30 de țări, și este structurat pe 6 secțiuni:

Trends in european agriculture

Horticulture and Forestry

Animal breeding and pathology today

Managemnt of sustainable rural development

Food Chemistry, Engineering & Technology

Animal resource bioengineering

În cadrul acestei ediții, au fost înscrise peste 400 de lucrări științifice, formatul conferinței fiind bazat pe prezentări în plen și prezentări tip poster.

Speaker-ii invitați în plenul conferinței sunt experți internaționali în domeniul științelor vieții:

Nicolae Corcionivoschi BSc MSc PhD DrHC MIFST FHEA MRSB, Head of Food Microbiology, Agri-Food and Biosciences Institute, Belfast, NI

Athanasios Salifoglou, Ph.D., Bioinorganic Chemistry, Professor School of Chem. Engineering, Aristotle U. Thessaloniki, Greece

Assoc. Prof. Dr. Piotr Prus, PhD, Bydgoszcz University of Science and Technology, Faculty of Agriculture and Biotechnology, Poland

Cele cinci ediții precedente s-au bucurat de un real suces, reflectând furnizarea de soluții pentru diversele probleme din domeniul agriculturii, horticulturii, creșterii și sănătății animalelor, calității alimentelor, geomaticii, dezvoltării rurale sau celor legate de protecția mediului și eliminarea deșeurilor. Loc de desfășurare – Congres Hall, Iulius Town, de la ora – 11:00.

