Conferință internațională despre biosiguranța alimentară, la USAMVB, cu 98 de cercetători din 22 de țări

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara organizează cea de a patra ediții din seria de E- Conferințe, împreună cu ISEKI – Food Association și ISEKI Special Interest Group Food Structure and Bionanotechnologies, până în 12 noiembrie.

În 2021, E-Conferința are ca tema “Food Texture, Quality Safety and Biosecurity in the Global Bioeconomy”. La eveniment participă 98 cercetători din 22 de țări cu un număr de 83 de lucrări înscrise pentru prezentare sub formă de postere și de prezentări orale.

Prin tradiție manifestarea susține cercetarea studențească prin organizarea unor sesiuni speciale dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor, unde aceștia își pot prezenta cercetările la nivel internațional, iar cele mai bune trei prezentări orale și cele mai bune trei postere sunt recompensate cu premii în bani, oferite de sponsorii acestei ediții: ISEKI- Food Association, Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară din România (ASIAR) și Prospero SRL -a explicat prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul USAMVB Timișoara, joi 11 noiembrie 2021.

Link conferință : https://www.iseki-food.net/iseki-e-conferences

