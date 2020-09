Conferință internațională la Timișoara despre Frida Kahlo, la 210 ani de la declararea independenței Mexicului

Consulatul onorific al Mexicului la Timișoara organizează în data de 16 septembrie, de la ora 19.00, o conferință online despre unul dintre titanii culturali ai Mexicului Frida Kahlo – privită cu alți ochi – ținută de curatorul mexican Gregorio Luke.

Vor participa ambasadorul Mexicului, Jose Guillermo Ordorica, și dr. Adrian Bădescu, consulul onorific al Mexicului la Timișoara.

Evenimentul are loc cu prilejul aniversării a 210 ani de la declararea independenței Mexicului.

Fost atașat cultural al Ambasadei Mexicului la Washington DC, în anii 80, director al Muzeului de Artă Latino-Americană din Long Beach, realizator de emisiuni radio și TV, Gregorio Luke încearcă să apropie cultura înaltă de un public cât mai larg.

”Sunt bine cunoscute prezentările sale făcute sub forma unor ample spectacole multimedia în aer liber, cu mii de participanți, “Murals Under the Stars”, în care îi prezintă pe giganții artei mexicane din secolul al XX-lea.

Prezentările sale, adevărate show-uri, cu o largă audiență, pornesc din convingerea lui Gregorio Luke că publicului ”înfometat” să-și îmbogățească experiențele artistice i se poate oferi această hrană, fără a se trăda ideea de cultură ”înaltă”. ”Calitatea, spune Luke, poate fi și populară. Trebuie să învățăm lecția lui Bob Dylan”, a explicat dr. Adrian Bădescu, consulul onorific al Mexicului la Timișoara, fondatorul Clinicilor Medicis.

Frida Kahlo s-a născut în iulie 1907 și a murit în iulie 1954. Este unul dintre cei mai mari pictori ai Mexicului cu o viață grea și chinuită, petrecută prin spitale și imobilizată la pat, din cauza bolii de care a suferit, poliomelită, și a accidentelor grave prin care a trecut. Prima expoziție Kahlo a avut-o la New York, apoi, la Paris. A avut succes foarte mare în arta picturală de-a lungul vieții și a fost o comunistă îndârjită.

A fost căsătorită cu pictorul Diego Rivera, unul dintre conducătorii Partidului Comunist, dar a avut relații extraconjugale și cu celebrul Troțki, nu cu mult înainte de a fi ucis de Stalin. Se spune că Frida a fost și lesbiană.

În urma unui accident grav a stat la pat imobilizată trei luni. Din cauza acestui eveniment tragic, a trebuit să suporte de-a lungul anilor 35 de operații. A fost de trei ori însărcinată, dar a pierdut copilul, de fiecare dată. A murit în casa în care s-a și născut, transformată mai târziu în muzeu.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/9746370709

(Meeting ID: 974 637 0709) RSVP: cultural@embamex.ro.

