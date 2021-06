Conferința națională “Imunoterapia cancerului” are loc la OncoHelp Timișoara

Asociația OncoHelp organizează, în perioada 1 -4 iulie, la Timișoara cea de-a IVa ediție a conferinței cu tema “Imunoterapia cancerului”, un eveniment științific național la care vor participa medici oncologi, radioterapeuți, hematologi și alte specialități conexe domeniului oncologiei.

Organizarea a fost amânată de la începutul anului, și de aceea se desfășoară – în format hibrid – sub sloganul “OncoHelp Winter School GOES SUMMER!”, fiind un pas pe care Asociația OncoHelp îl face în direcția revenirii la viața normală.

Conferința este dedicată noutăților din domeniul oncologiei și al imunologiei aplicată în oncologie, și este creditată cu puncte EMC (Educație Medicală Continuă) de către Colegiul Medicilor din România. În cadrul conferinței, specialiști de renume din domeniul oncologiei medicale și în specialități conexe, din țară și din străinătate (Europa și SUA), vor susține prelegeri și prezentări interactive pe teme legate de ghiduri și protocoale terapeutice. Pe lângă prelegerile științifice evenimentul va include și expoziții de prezentare a produselor farmaceutice utilizate în terapia oncologică.

“Am scăpat sau e doar liniștea dinaintea unei alte furtuni? E greu de spus, previziunile apocaliptice continuă să ne bântuie dar… e vară, e căldură, așadar e o vreme deosebit de prielnică pentru OncoHelp Winterschool căci, nu-i așa, anul acesta școala de iarnă ”goes summer”! Printre alte anomalii la care am fost supuși în ultima perioadă, aceasta a avut un scop precis, acela de a păstra formatul consacrat și de a reînnoda spiritul academic care obișnuia să domine întâlnirile noastre de altădată.

Învățăm din nou să ne întoarcem la normalitate, să ne bucurăm de viață iar viața normală înseamnă pentru fiecare oncolog să stea conectat la noutățile care vin în permanență și cu un ritm tot mai alert. În oncologie cel mai dinamic domeniu este imunoterapia. Este domeniul în care avem mai multe semne de întrebare și, în același timp, care ține mai puternic aprinsă flacăra speranței în mai bine, pentru noi și pentru pacienții noștri.

”Imunoterapia cancerului” a ajuns la a 4-a ediție și, din nou, am încercat să păstrăm ce a părut să funcționeze în anii anteriori dar am încercat în același timp să adaptăm alte idei, așa cum ne obligă acest domeniu atât de inovator. Anul acesta am păstrat o sală dedicată marilor localizări maligne și o a doua sală în care se vor dezbate subiecte arzătoare din domeniul imunoterapiei care țin mai degrabă de filozofia de abordare a acestui tratament. Avem câteva dezbateri interesante dar și o nouă ediție a unui joc interactiv pe subiecte oncologice.

Am introdus în plus o nouă sală, a treia, dedicată exclusiv cazurilor clinice. Am numit această sală ”viziune din tranșee” și ”imunoterapia văzută de la firul ierbii”. Ea adună cele mai interesante situații cu care ne confruntăm în activitatea noastră zilnică, prezentate de colegi aflați în prima linie, în marea lor majoritate tineri și cu mai puțină experiență de prezentare în public. Sper că acest creuzet intelectual va genera noi idei, noi discuții și, de ce nu, va consacra noi personalități în peisajul conferințelor oncologice românești și internaționale” a declarat conf. univ. dr. Șerban Negru – Președinte al Asociației OncoHelp Timișoara.

Conferința are un puternic caracter educațional, adresându-se specialiștilor din domeniu care vor putea afla aspecte teoretice și practice ale utilizării terapiilor imune în tratamentul pacienților oncologici, efectele secundare ale imunoterapiei în principalele localizări maligne, importanța biomarkerilor, terapia adoptivă cu limfocite T și radio-chimio-terapia țintită.

