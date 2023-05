Confindustria Romania a intrat oficial în Metaverse

Confindustria Romania a sărbătorit miercuri, 17 mai, 20 de ani de activitate asociativă organizând cea de-a 12-a ediție a Forumului Economic, având ca titlu anul acesta “Întreprinderea digitală – Provocarea prezentului, adaptarea la viitor”.

Și în acest an, forumul s-a bucurat de vorbitori importanți: Alfonso Pecoraro Scanio – Președinte Fundația UniVerde, Roberto Paura – Președinte Italian Institute for the Future, Edoardo Garrone – Președinte Grupul Erg și Președinte Il Sole24Ore, Andrea Allocco – A.D Technology Reply, Sebastian Dan Naste – Privacy and data protection Analyst Cullen International, Giulio Bertola – Președinte Confindustria Romania, Maria Luisa Meroni – Președinte Confindustria Est-Europa și ES Alfredo Maria Durante Mangoni – Ambasadorul Italiei în Romania. Evenimentul a fost moderat de jurnalista Daniela Mogavero de la agenția italiană de presă Askanews.

Vorbitorii au dezbătut în fața unui public alcătuit din peste 200 de companii, reprezentând marile investiții italiene din România, teme de actualitate precum noile tehnologii, inteligența artificială, ChatGPT, tranziția digitală și ecologică, implicațiile și consecințele pe care inovațiile și noile descoperiri tehnologice le pot avea asupra mediului antreprenorial.

Momentul căruia participanții la conferință i-au acordat cea mai mare atenție a fost declarația oficială a intrării Confindustria România în Metaverse.

Astfel, Confindustria Romania a făcut un pas tehnologic neașteptat, mulțumită căruia va putea afirma că se numără printre cele mai moderne, digitalizate și vizionare reprezentanțe ale Sistemului italian Confindustria, fiind prima și singura reprezentanță ce propune o activitate structurată și operativă în Metaverse în beneficiul membrilor asociați și a activităților economice dintre Italia și România.

Și modalitatea de prezentare a acestui inovator demers tehnologic, din partea Președintelui Confindustria Romania, Giulio Bertola, a trezit emoție în rândul publicului prezent, deoarece pe scenă Președintele Bertola a fost însoțit de câțiva tineri, dotați cu dispozitive vizuale de ultimă generație Oculus, cu ajutorul cărora a fost posibil accesul pe platforma Metaverse. Acești tineri sunt fii întreprinzătorilor și membrilor asociați Confindustria Romania, întărind astfel conceptul de deschidere către viitor și către noile generații.

Prin proiectul “Confindustria Romania în viitor” reprezentanța internațională de la București a schimbat paradigma interacțiunii economice dintre Italia și România.

“John Fitz Gerald Kennedy afirma ‘Viitorul nu este un cadou, ci o cucerire’. Inspirați de aceste cuvinte am decis să cucerim viitorul apropiat. Am devenit astfel operaționali în Metaverse, prin intermediul unei experiențe imersive de tip “tailor made”, mulțumită celor 20 de ani de experiență asociativă. Intenția noastră a fost aceea de a inova, nu doar ca formă, ci și ca fond, încercând să introducem elemente inovatoare importante în serviciile oferite companiilor, îmbunătățind funcționalitatea și eficiența acestora, prin intermediul experienței imersive”, a declarat Președintele Confindustria Romania, Giulio Bertola.

Confindustria România în Metaverse reprezintă o modalitate nouă și inovatoare de participare la dialogul economic la toate nivelurile de interacțiune: asociativ, informativ, instituțional, promoțional și de afaceri. Un mediu în care să poată fi desfășurată orice tip de activitate: dezbateri, conferințe, consultanțe, evenimente virtuale, tururi ghidate, înscrieri, prezentări de servicii și chiar de produse, în care toți participanții vor putea interacționa prin intermediul avatarurilor și a chatbot-ului biroului virtual comun și/ sau în cadrul birourilor speciale.

Proiectul metaverse a luat în considerare și DESK-urile România, care sunt deja operaționale în cadrul unora dintre principalele reprezentanțe Confindustria italiene, Confindustria Veneto Est și Confindustria Siracusa. Până la finalul anului vor fi inaugurate alte 6/8 Desk-uri România iar fiecare dintre ele va avea un birou virtual, care va permite interacțiunea în cadrul Metaverse cu biroul Confindustria România de la București. Întâlnirile vor fi posibile prin intermediul proprilor avataruri, fără costuri de deplasare, cu o economie importantă de timp în această nouă lume virtuală și tridimensională.

