Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural în Timișoara

Centrul Regional de Cercetare și Expertiză în Restaurare Conservare al Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu partenerii Muzeul Național de Artă Timișoara și Youth in Conservation of Cultural Heritage- YOCOCU din Italia, organizează două evenimente ce au în atenție patrimoniul cultural, în perioada 27-28 septembrie.

Manifestările dedicate conservării restaurării patrimoniului cultural desfășurate în această perioadă sunt Simpozionul Internațional „Resurse și tehnologii ale imaginii. Studii privind restaurarea și patrimoniul cultural”, și cursul intensiv „Metode și materiale verzi pentru restaurarea patrimoniului cultural”.

Lucrările cursului vor fi susținute de către specialiști internaționali în domeniul, lectorii Mauro Francesco La Russa, Universitatea din Calabria, Andrea Macchia, YOCOCU, Baglioni Michele, CSGI- Universitatea din Florența, Chiara Alisi, ENEA- Agenția Națională a Noilor Tehnologii, Energie și Sustenabilitate în Dezvoltarea Economică.

Simpozionul reunește lucrările de specialitate a peste 50 de participanți care au provenit fie din universitățile naționale și internaționale, fie din diferite instituțiile de cultură care au în grija protejarea patrimoniului.

Dintre centrele de cercetare participante amintim: YOCOCU – Youth in Conversation of Cultural Heritage, Rome, Italy; Geosciences Institute IGEO (CSIC-UCM), Madrid, Spain; Organizația CBC, Conservazione Beni Culturali, Italia; Azerbaijan- Yococu, MIRAS –Organizație socială în sprijinul studierii patrimoniului cultural, Azerbaidjan; Universitatea din Sapienza; Universitatea din Calabria; Universitatea din Pavia, Italy; Institutul de Științe ale patrimoniului cultural Academia de Arte, a Universității din Novi Sad; Universitatea Națională de Arte „G. Enescu”, Facultatea de Arte si Design, Iași; Universitatea Babeș Bolyai, Cluj; Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca; Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie; Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design; Galeria Matica The Gallery of Matica srpska, Novi Sad, Serbia; Complexul Muzeal Arad; Biblioteca Universitară Centrală Iași „Mihai Eminescu”; Muzeul Național al Banatului, Timișoara; Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; Muzeul de Artă din Timișoara; Direcția Județeană pentru Cultură Timiș; Centrul de Cercetare și Expertiză în Restaurare și Conservare (CR-CERC); Centrul de cercetări în curatoriat, istoria și critica de artă, studii patrimoniale (CICASP); Centrului de Creație al Artelor Vizuale Contemporane (CCAVC); Centru de cercetare CReART, Iași; STart CONSERVATION, București, masteranzi ai programului de studiu Patrimoniu, Restaurare și Curatoriat în arte vizuale (FAD), absolvenți ai programelor de studii universitare specializarea conservare – restaurare din țară, doctoranzii ai școlii Doctorale de Arte (ȘDA).

Deschiderea sesiunii de postere va avea loc marți, 28 septembrie ora 13.30 în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara.

Participarea la toate evenimentele organizate, în limita numărului de participanți stabilit de legislația în vigoare, este permisă fizic pentru persoanele care:

1.sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau

2.prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore, sau au rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, sau

3.care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2).

