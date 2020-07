Consilier judeţean din Caraș-Severin, infectat cu noul coronavirus, după o deplasare în județul Olt

Primul caz confirmat cu noul coronavirus în rândul consilierilor judeţeni din Caraş-Severin! Este vorba de Victor Tiugan, ales pe listele Partidului Social Democrat. Se pare că totul ar fi avut legătură cu o deplasare pe care politicianul a efectuat-o la mijlocul lunii în judeţul Olt, actualmente acesta fiind internat la Spitalul Militar de Campanie din Timişoara.

„Întrucât tatăl meu a avut o problemă de sănătate, un accident vascular, am plecat din Moldova Nouă pe data de 14 iulie spre casă, în Oltenia, un lucru firesc atunci când un membru al familiei se află în impas. Am intrat în contact cu o persoană confirmată, mai exact cu nepoata mea care este medic rezident. Tatăl meu a fost în spital, l-am scos din spital, iar, testat la Caracal, din fericire, acesta nu a contactat virusul, rezultatul testului fiind negativ. Ştiind că am intrat în contact cu nepoata mea, am hotărât să-mi fac testul în cursul zilei de ieri şi acesta a ieşit pozitiv. Acum sunt la Spitalul Militar de Campanie din Timişoara. Sunt tratat foarte bine, nu am nimic de reproşat la adresa medicilor care se luptă în fiecare zi să facă faţă acestei situaţii. S-a făcut anchetă epidemiologică. Ceilalţi membrii ai familiei au hotărât să rămână izolaţi la domiciliu, fără să aibă simptome. Vreau să vă spun că acest virus există. Unii îl duc pe picioare și nu se internează, alții fac forme severe. Am văzut destul de multe cazuri, aici, la Timișoara, cu temperatură de 39,9°C, temperatură care, în ciuda eforturilor medicilor, nu reușește să scadă. Din câte am înțeles de la domnul doctor, azi te poți simți bine, mâine – Doamne ferește! Eu spun așa: să rămână vigilenți, să se spele pe mâini. Nu vreau să se-ntâmple acest lucru nimănui. Ar trebui ca fiecare să fie cu capul pe umeri”, a declarat Victor Tiugan pentru expressdebanat.ro.

