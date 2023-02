Consilier local PMP, reclamat de vecini că nu respecta legea

Consilierul local din partea PMP, Marian Costea, a fost reclamat de mai multi vecini ca ii sfideaza si asta, dupa ce politicianul a montat pe fatada blocului, o tubulatura de cativa metri, scrie lugojinfo.ro.

Oamenii din bloc sustin ca nu si-au dat aprobarea pentru o asemenea constructie si, cu siguranta, Costea nu are o autorizatie pentru a amplasa asa ceva pe bloc. In aceste conditii, oamenii se tem ca tubulatura poate fi luata de vant si ar putea face victime. Locuitorii blocului au cerut sprijinul inspectorilor de la Primaria Lugoj, care au constatat ca interventia la imobil este ilegala si l-au amendat pe politician cu suma 12.500 lei. Tot in acel bloc, a mai fost descoperita o tubulatura asemanatoare, pe care proprietarul unui spatiu o foloseste la fel ca si Costea, la evacuarea aburului de la un restaurant. Inspectorii urmeaza sa dea de proprietar si ii vor aplica aceeasi sanctiune ca si lui Costea, impunandu-i totodata sa indeparteze tuburile de pe bloc.

