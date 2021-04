Consilier local PNL, dosar penal după ce a condus un autovehicul în stare de ebrietate și a avariat patru mașini parcate

Mai multi locuitori pe strada Nicolae Firu, din localitatea Chisoda, au fost scosi din case, in seara zilei de 10 aprilie 2021, in jurul orelor 21, de cateva bubuituri puternice. Ce au văzut pe strada le-a produs un soc. Patru masini parcate regulamentar pe marginea soselei au fost avariate de o masină condusa de un sofer aflat la volan intr-o avansata stare de ebrietate.

La fata locului si-a facut aparitia, la scurt timp, si un echipaj de politie, care patrula prin zona. Mare le-a fost mirarea oamenilor legii cand au aflat cu cine este soferul: Alexandru Gheorghe Tirla, consilier local in Giroc, din partea PNL-ului.

Politistii i-au solicitat soferului sa sufle in etilotest, iar rezultatul afisat pe ecranul aparatului verificat metrologic a fost de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat, ceea ce inseamna o valoare dubla a cantitatii de alcool din sange, dupa prelevarea probelor biologice.

In urma acestui incident, consilierului Alexandru Tirla, membru in Comisia pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniului, administrarea domeniului public si privat. i-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile si i-a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

Conform impactpress.ro, reprezentantii IPJ Timis au confirmat, neoficial, această întâmplare.

Comentarii

comentarii