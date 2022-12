Consilierii județeni timișeni, au împărțit la toate primăriile din județ suma de 595.000 de lei, din cotele defalcate de impozit pe venit

Plenul Consiliului Județean Timiș a votat, în cadrul unei ședințe extraordinare, alocarea pe primăriile din județ a sumelor cuvenite din cotele defalcate din impozitul pe venit. Astfel, 99 de unități administrativ teritoriale ar fi trebuit să se aleagă fiecare cu câte ceva din suma de 595.000 de lei. Până la urmă multe primării au renunțat la cele câteva mii de lei, în favoarea ”fraților” mai săraci.

S-a discutat între grupurile politice reprezentate la CJT și s-a ajuns la un compromis, a spus Alexandru Proteasa, vicepreședintele CJT. Doar că cei de la Pro România nu au fost consultați, au anunțat reprezentanții partidului, care au recunoscut că aleșii au ajuns să se certe pe … praf, referindu-se la sumele mici disponbile. Dar, având în vedere această omitere de la consultări, partidul a decis să nu voteze proiectul de hotărâre.

Banii, chiar dacă puțini puteau fi pierduți, dacă nu se vota alocarea aceștia ajungeau la București, în bugetul național.

Până la urmă bani au primit toate grupurile politice, iar la PNL, probabil în funcție de mandatele primite în CJT, s-a decis alocarea unor sume (un pic) mai mari față de restul partidelor. Nu este nimic nou, sistemul cu ”Cine împarte, parte își face” este cel practicat și în precedentele mandate. Doar că unii reprezentanți ai partidului aflat acum în opoziție au descoperit că nu ar fi criterii corecte, după ce au folosit sistemul în vechile legislaturi.

După această primă împărțeală s-a trecut la cea de a doua, aceasta fiind decisă la nivel de partid, fiecare primărie primind bani ”pe culoare politică”, în funcție de decizia luată de la centru. PSD a avut o strategie, decizând să aloce toți banii doar către două UAT Criciova, cu 92.000 , respectiv Nădrag, cu 93.000 de lei. PNL a împărțit bani ca să ajungă la fiecare câte puțin. Astfel s-a ajuns ca Lugojul să beneficieze de 6.000 de lei, bani la care a renunțat pentru a fi primiți de o altă localitate, mai săracă. Decizia de a renunța la asemenea sume a fost luată de mai mulți primari.

„Suma disponibilă este destul de mică. Totuși, era păcat ca acești bani să fie returnați la bugetul de stat și să nu beneficieze de ei primăriile din județ. În urma discuțiilor cu liderii de grup, am primit în această dimineață repartiția pe cele 99 de unități administrativ-teritoriale și am urcat-o pe tabletele consilierilor. Am făcut această ședință extraordinară pentru că trebuia dat votul, dacă nu o făceam pierdeam banii”, a declarat Marcel Marcu, director la Direcția de buget-finanțe a CJT.

Aveți mai jos tabelul cu localitățile care au primit bani și ce sume a fost alocate fiecărei UAT.

