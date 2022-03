Consilierii locali au aprobat, fără probleme, bugetul, de peste două miliarde de lei, al Timișoarei, pe anul 2022

Marți, 1 martie, Consiliul Local Timișoara a aprobat bugetul local pe anul 2022. Au fost operate câteva modificări, însă nu prea serioase. Cele mai multe amendamente a avut Dan Diaconu, PNL, fost viceprimar. Acesta a intuit și ce propuneri vor fi aprobate și care nu vor fi pe placul majorității USR-Ambruș.

Același Dan Diaconu a fost și singurul care a luat cuvântul pe partea de „comentarii”: „Partea pozitivă, din punctul meu de vedere, este estimarea veniturilor, făcută de Direcția Economică, foarte corectă. Asta însemnând în mare parte la execuție și poate un ușor optimism la impozite pe persoane juridice venind din partea Direcției Fiscale.

Partea periculoasă, care va avea o influență negativă asupra acestui an, foarte negativă, este supraestimarea exagerată a veniturilor din fonduri europene. Practic, Ceea ce ne spuneți este că veți cheltui tot și vi se vor rambursa banii, toate sumele aferente POR și altor fonduri europene, în cursul acestui an, ceea or atribui toate sumele în acest an, absolut fals. E imposibil în ritmul lucrărilor.

Mai este un lucru foarte periculos și sunt convins că îl știți, dar pentru ca să dea bine, încercați să îl uitați. Dacă vom face o scădere din buget total și vom scădea banii aferenți fondurilor europene nerambursabile, sume de la bugetul de stat aferente fondurilor europene, veți ajunge la concluzia că mai rămân aproximativ un miliard de lei (din peste două miliarde – n.r.). Secțiunea de funcționare este de 960 de milioane de lei și este subestimată în mai multe locuri, în mod special în zona de funcționare școlilor. Acolo este, pentru felul în care arată facturile Colterm, respectiv gaz în luna ianuarie, practic, suma pe care ați propus-o ajunge până în martie, hai aprilie. Sunt 40 de milioane de lei, iar facturile de anul trecut, care erau sub jumătate din nivelul de acum, au fost de vreo 29,6 milioane”.

Nimeni nu a ținut să mai facă declarații, dar au fost propuse mai multe amendamente. Nu mai puțin de 32, dintre acestea 18 fiind numai ale lui Diaconu. Printre altele, s-au aprobat: formarea unui fond de rezervă de două milioane de lei (propunerea Paulei Romocean, USR); alocarea a 3,5 milioane pentru module termice în școli și spitale (Ruben Lațcău, USR); alocarea a 100.000 de lei pentru studii privind prelungirea bv. Sudului (Ovidiu Merean, USR); alocarea a 25 de milioane de lei pentru execuția stadionului pe structură „lego” (Cosmin Tabără, PNL); alocare de 360.000 de lei pentru documentații pentru reabilitarea căminului Liceului Auto (Dan Diaconu, PNL); suplimentarea cu 1,2 a costurilor de protecție civilă (Dan Diaconu, PNL), adăugarea unei linii de 100.000 de lei pentru capitalul social al viitoarei entități de publicitate a Timișoarei (Dan Diaconu, PNL). De asemenea, la propunerile Andrei Lăpădatu (PSD) și ale lui Diaconu, au mai fost aprobate câteva sute de mii de lei suplimentare pentru funcționarea școlilor și de reparațiile drumurilor.

Nu au trecut de votul consilierilor USR mai multe propuneri de alocări pentru obiective care nu se suprapun pe scheletul bugetului propus sau care nu sunt în acord cu investițiile aflate deja în derulare: studii pentru fluidizarea Căii Aradului și Căii Torontalului, DALI pentru Sinagoga din Fabric, studii pentru realizarea unei creșe sau câteva zeci de milioane mutate înspre capitolul de funcționare a unităților de învățământ. Majoritatea celor respinse au fost propuse de Diaconu. Fiindcă se aștepta la asta, fostul viceprimar a prezentat de abia la final aceste amendamente.

Varianta inițială, fără amendamente, poate fi consultată la: https://buget.primariatm.ro/.

