Consilierii locali timişoreni, indiferent de culoarea lor politică, s-au unit împotriva Retim. Schimbarea taxării gunoaielor pe volum, nu a primit aprobare

Consilierii locali timişoreni, indiferent de culoarea lor politică au devenit, luni, prieteni atunci când s-a pus problema să combată un sistem pe care operatorul de salubritate menajeră, Retim, care doreşte să introducă un nou sistem de taxare a serviciului, la volum şi nu pe persoană, cum este acum, ceea ce ar fi, de fapt, o majorare mascată a tarifelor, spune primarul Nicolae Robu.

Riscul cel mare este ca oamenii să nu vrea să plătească mai mult pe gunoi şi, ca să scape de volum, să înceapă să-l arunce peste tot pe stradă. „Victimă” colaterală a disputei a fost o majorare, e drept minoră, a tarifului de salubritate, nu legată de sistemul de tarifare ci, spun cei de la Retim, de majorarea preţului prestaţiei Colterm la staţia de sortare a deşeurilor din Timişoara. Nebuloasa pe subiect a devenit totală, proiectul făcea referire la taxa pe economia circulară, în timp ce reprezentantul societăţii vorbea despre majorarea salariului minim şi despre preţurile Colterm.

Totul s-a rupt de normal în momentul în care a intervenit primarul Nicolae Robu, care a vorbit despre cu totul altceva, despre majorarea mascată care va fi introdusă de Retim prin schimbarea sistemului de taxare, de la cel pe persoană la cel pe volum. Mulţi consilieri au legat această modificare de cea de luni pentru majorare şi proiectul nu a atras destule voturi în consiliul local pentru a trece. Nicolae Robu a vorbit deja public despre opoziţia sa legată de proiectul de trecere a taxării salubrizării, de la impunerea pe persoană la cea pe cantitate. Cei de la societatea Retim au admis că propunerea a fost deja discutată, a fost o întâlnire a conducerii societăţii, propunerea de schimbare a fost votată şi urmează să fie promovat la nivelul ADID.

„Pe mine mă îngijorează ce urmează, o mulţime de cetăţeni vor raporta mai puţin decât au adunat gunoi, vor cere pubele de capacitate mai mică, iar surplusul va apărea în rampe clandestine. Ajungem la o avalanşă de gunoaie, nu cred că e normal să se facă o majorare de tarif, chiar dacă e mascată. Cine are aceiaşi pubelă va plăti mai mult, aşa am înţeles. Sistemul va încuraja economisirea de bani, dar cu toate camerele şi poliţia nu vom putea lupta cu noul sistem. Să ne luăm măsuri de protecţie, să fim foarte atenţi, să vedem ce măsuri de preîntâmpinare a majorării tarifelor putem lua de a preveni efectele aruncării gunoiului pe stradă.

Opinia primarului a fost îmbrăţişată în unanimitate de plen. Dan Idolu, şeful grupului de consilieri PSD, i-a dat întru totul dreptate primarului. „Deşi nu vreau, sunt perfect de acord cu primarul. De curând am fost şi am observat un sistem asemnător pe o insulă europeană, dintr-o ţară civilizată. Am fost intrigatc că nu existau coşuri de gunoi şi pubele pe domeniul public. Datorită acestui mod de colectare pe cantitate au luat măsura colectării tuturor acestor pubele publice, pentru că cetăţenii, deşi civilizaţi, duceau gunoiul în zona publică. Ca să nu plătească mai mult aruncau gunoiul la pubelele de pe stradă sau din parcări. Un asemenea subiect este oportun pentru o dezbatere publică, dezbatere cu cetăţenii”, a spus Idolu.

În discuţie a intervenit şi consilierul independent Adrian Orza. El a vorbit despre riscul de a apărea mormane de gunoi pe stradă, pentru că cei care vor dori să plătească mai puţin vor arunca peste tot deşeurile, iar situaţia riscă să scape de sub control.

„O asemenea mărire de tarif a picat la vot în mai multe comune unde Retim lucrează. Oamenii sunt îngrij,vorbesc aici de autorităţile locale, că vor avea cetăţeni care vor vedea diferenţa mare faţă de ce plăteau până acum şi se gândeau că vor arunca pe stradă. Vin în comunele periubane oameni din oraş, vin cu microbuze şi lasă efectiv gunoiul pe stradă. Lucrurile vor scăpa de sub control. Odată mărit tariful va avea loc această situaţie, diferenţa o vom găsi pe domeniul public. În Germania, în anii 2000 am văzut cum se făcea, era un sistem similar. Dacă nu voiai să plăteşti atât de mult pentru salubritate, pentru că ţi se părea prea mult, aveai o zi pe lună şi oamenii îşi duceau gunoiul, îşi aruncau ei singuri gunoiul. Aveau mănuşi şi singuri pe le puneau pe categorii la deponee. Trebuie găsite soluţii”, a avertizat Orza.

