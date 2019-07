Consilierii noilor europarlamentari români instalați la Bruxelles și Strasbourg

România Curată a realizat o analiză a componenței cabinetelor noilor europarlamentari instalați la Bruxelles și Strasbourg în urma alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019.

Pentru a-și desfășura activitatea politică, europarlamentarii, pe lângă salariul net de aproape 7.000 de euro pe lună, își pot alege propria echipă de lucru, plătită din bugetul Parlamentului European cu aproximativ 25.000 de euro pe lună. Pot avea maxim 3 asistenți acreditați la Bruxelles, Luxemburg sau/și Strasbourg, dar și asistenți locali. Cel mult 75% din bani se pot duce pe asistenții locali din țara de proveniență, aceștia putând fi plătiți prin firme pe care mai jos le veți găsi în cazul unor europarlamentari sub denumirea de agent de plată.

Aproape toți europarlamentarii de la PNL, PMP și UDMR (toți parte a grupului PPE) au un numitor comun în persoana lui Răzvan Hoinaru, asistent europarlamentar pentru toți cei 14 membri români ai grupului Popularilor Europeni.

Analiza a scos la iveală tot felul de preluări partinice dar mai ales transpartinice ce merită știute:

Rodica Nazari a lucrat pentru europarlamentarul Doru Claudian Frunzulică de la PSD, iar acum a fost angajată de liberalul Gheorghe Falcă;

Cristian Ghinea (USR) folosește ca agent de plată o firmă, SC Expert Solutions Company SRL, pe care anterior a fost contractată de doi europarlamentari PSD, Andi Cristea și Victor Boștinaru. În plus, a angajat la cabinet un fost candidat ProDemo la alegerile europarlamentare care pe deasupra a fost asistent al europarlamentarului Cătălin Ivan, Cosmin Daniel Cărbunaru;

Corina Crețu și Mihai Tudose duc mai departe aranjamentele economice și de resurse umane anterioare ale Dacianei Sârbu, inclusiv contractele cu firma EXFIN 2000 ca agent de plată, înființată în 2000 de mama lui Victor Ponta, Cornelia Naum, care nu se numără însă printre asociați. În prezent, unul dintre cei doi asociați și administratori ai firmei este Alexandra Herțanu – sora lui Victor Ponta, conform Press One;

Tânăra Cătălina Ștefănescu (PSD) a fost preluată de către noul europarlamentar Terheș de la cabinetul lui Andi Cristea;

Dragoș Tudorache (PLUS) a angajat o fostă asistentă a social-democratului Sorin Moisă;

Rareș Bogdan și Carmen Avram au fiecare în echipa câte un om din fosta echipă editorială cu care au realizat emisiunile de la Realitatea TV, respectiv Antena 3. Dacian Cioloș și Dragoș Pîslaru au transferat cam jumătate dintre fondatorii Europuls în cabinetele lor europarlamentare.

Cea mai mare dovadă de ipocrizie a demonstrat-o Ramona Strugariu (Plus), care inițial a anunțat că va publica toate cheltuielile, deplasările și întâlnirile cu lobbiști. Ea însă a mimat un concurs public de CV-uri pentru cabinetul său de europarlamentar, angajând în cele din urmă doi dintre colegii cu care a lucrat în cabinetul Monicăi Macovei și o doamnă preluată de la fostul europarlamentar Cristian Preda (PMP, trecut la Plus în ajunul alegerilor).

Ca fapt divers, un europarlamentar se pare că nu are nevoie de consilieri. Acela este Dragoș Benea (PSD), fost senator băcăuan. Totuși, una dintre apropiatele sale din PSD Bacău a fost angajată la cabinetul colegului său de bancă, Tudor Ciuhodaru. Probabil urmează să vedem pe cine angajează Dragoș Benea pentru Ciuhodaru.

Componența cabinetelor europarlamentarilor români din mandatul 2019-2024 (în ordine alfabetică):

Clotilde Armand (USR): Catrinel Trofin, fost candidat al USR la alegerile parlamentare din 2016 (locul 5 pe listă), pe care o regăsim drept „specialist PR” în câteva dintre comunicatele lui Clotilde Armand. De asemenea, din declarația de avere din 2016 aflăm că lucra ca jurnalist la EuroNews.

Carmen Avram (PSD): Sabin Ciornea, fostul său coleg reporter cu care a realizat emisiunea „În Premieră”, respectiv Umberto Gambini, consilier cu multă experiență în cadrul Parlamentului European, lucrând anterior pentru Ramon Tremosa (grupul ALDE) și pentru Marco Panella (fostul președinte al Partidului Radial Transnational din Italia). De notat este că Tremosa s-a ocupat de relația cu China și Israel.

Traian Băsescu (PMP): Răzvan Hoinaru, fost consilier al europarlamentarilor Oanei Antonescu și Theodor Stolojan (PDL), respectiv asistent parlamentar pentru delegația română a PPE. Activ în comunitatea de români din Bruxelles, acesta a candidat în 2018 din partea partidelor Centre Democrat Humaniste + Christian Democrats & Vlaanders pentru a ocupa un loc de consilier local în Bruxelles.

Dragoș Benea (PSD): singurul europarlamentar fără consilieri angajați în prezent.

Vasile Blaga (PNL): Carmiola Ionescu (fost consilier al europarlamentarului Traian Ungureanu), Alexandru Cosmin Nițu (există un Cosmin Nițu la USR în 2017 și la PLUS în 2018 – o fi același?), plus același Răzvan Hoinaru de la cabinetul lui Traian Băsescu.

Rareș Bogdan (PNL): Călina Berceanu (fostul editor al emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV), Monica Oprincescu (fost consilier al europarlamentarului Traian Ungureanu), Elisabeta Covaci (consilier parlamentar pentru Cristian Bușoi), plus același Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu și Vasile Blaga.

Vlad Botoș (USR): Dorin Dan Lazea, consilier la grupul parlamentar al USR, profesor la Facultatea de Științe Politice, dar și membru al Consiliului de Administrație al TVR din partea USR.

Daniel Buda (PNL): Laurențiu Gavra (păstrat din fosta legislatură), Andreea Voicu (fost consilier al liderului de grup PNL din Camera Deputaților), plus același Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga și Rareș Bogdan.

Cristian Bușoi (PNL): Ciprian Bogdan (fostul manager al Spitalului Județean din Timișoara și fost vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe vremea când era condusă de… Cristian Bușoi), plus Elisabeta Covaci (consilier și pentru Rareș Bogdan) și Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan și Daniel Buda.

Dacian Cioloș (PLUS): Cristina Stănculescu, cea care a fondat Europuls alături de Alin Mituță (director de cabinet al lui Cioloș pe vremea când era premier) și alți 5 experți.

Tudor Ciuhodaru (PSD): Raluca Dinu, vicepreședinte PSD Bacău, consilier local PSD la Bacău și director medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău, apropiată a europarlamentarului Dragoș Benea.

Corina Crețu (Pro România): Aida Bajanaru (fost director adjunct la Direcția de Afaceri Interne din cadrul Camerei Deputaților și fost agent SPP desemnat pe lângă Adrian Năstase), Alexandrina Robu (expert în politică energetică, aleasă aleasă președinte al Comisiei pentru Femeile Antreprenoare din cadrul Uniunii Europene a Tinerilor Întreprinzători – JEUNE), Răzvan Marius Moșteanu (fostul asistent personal al Dacianei Sârbu, condamnat la 2 ani si sase luni de închisoare pentru lipsirea de libertate și vătămarea corporală a patru soldați NATO aflați la București). Pe site-ul Parlamentului European a fost raportat drept „Razuan Marius Moșteanu” – probabil pentru ca publicul să nu afle cine este cu adevărat noul asistent local al fostului comisar Crețu. De asemenea, în dreptul Corinei Crețu apare și o firmă la capitolul „agent de plată”, EXFIN 2000 SRL, înființată în 2000 de mama lui Victor Ponta, Cornelia Naum, care nu se numără însă printre asociați. În prezent, unul dintre cei doi asociați și administratori ai firmei este Alexandra Herțanu – sora lui Victor Ponta, aflăm dintr-o investigație Press One.

Gheorghe Falcă (PNL): Rodica Nazari (fostă consilieră a europarlamentarului PSD Doru Claudian Frunzulică), plus deja obișnuitul Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda și Cristian Bușoi.

Cristian Ghinea (USR): Cosmin Daniel Cărbunaru (fost asistent al europarlamentarului Cătălin Ivan și candidat la alegerile europarlamentare al partidului ProDemo), Dorin Dan Lazea (același de la Vlad Botoș), plus firma SC Expert Solutions Company SRL ca agent de plată, folosită în trecut și de europarlamentarii PSD Victor Boștinaru și Andi Cristea.

Maria Grapini (PSD): Raul Constantin Ciuteanu (fost candidat PUR la parlamentarele din 2016 în jud. Timiș), Daniel Rîșnoveanu (fost director al Bursei de Mărfuri Timișoara și director al AFIR Timiș), Alina Stanciu (fost consilier al asociației Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei, care din stagiară a devenit asistent europarlamentar). De asemenea, regăsim ca agent de plată firma S.Q.M. Accounting SRL din Timișoara.

Mircea Hava (PNL): Daniela Micu (șefa de cabinet a primarului Hava), Nicolaie Moldovan (city-manager suspendat al municipiului Alba Iulia), Andreea Snejana Naidan (preluată de la europarlamentarul Cristian Bușoi), plus Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi și Gheorghe Falcă.

Claudiu Manda (PSD): Carmen Dinu (președinte PSD Belgia)

Marian-Jean Marinescu (PNL): Iolanda Bălădiță (fost consilier al Monicăi Macovei, fost corespondent Radio Europa Liberă și manager al Impact Radio Brăila și Galați), Adalgiza Pascovici (asistent parlamentar și în mandatu anterior), Mihai Pașcu (fost branch manager la Millennium Bank și consilier pe probleme de presă la Ministerul Dezvoltării pe vremea Elenei Udrea), plus deja campionul Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă și Mircea Hava.

Dan Motreanu (PNL): Raluca-Daniela Covercin (asistentă preluată de la eurodeputații Mihai Țurcanu și Cristian Bușoi) și Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava și Marian-Jean Marinescu.

Siegfried Mureșan (PNL): Horia Alexandru Cercel (fost consilier pentru afaceri europene în Ministerul pentru Afaceri Europene și fost asistent europarlamentar al Elenei Băsescu), Reghina Dimitrișina (în perioada 2018-2019 lucrând tot la Parlamentul European, dar în cadrul grupului social-democraților), Elisaveta Braguța (studentă la Facultatea de Istorie @ UniBuc), plus Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava și Dan Motreanu. Acestora li se adaugă Roxana Maria Cioară ca agent de plată, aceasta fiind expert contabil în cadrul Kromberg & Schubert.

Dan Nica (PSD): Cornel Daniel Nedelcu (preluat din mandatul anterior, acesta figura în 2013 pe lista consilierilor lui Valeriu Zgoneau ce au primit câte un apartament de la stat de la RAPPS) și Elena Papara (despre care nu am găsit absolut nicio referință).

Dragoș Pîslaru (PLUS): Bogdan Deleanu (fostul director Europuls, membru PLUS), Tana Alexandra Foarfă (actualul director Europuls), Liviu Iolu (fost jurnalist, fost purtător de cuvânt al Guvernului Cioloș, membru PLUS).

Rovana Plumb (PSD): Simina Laicu (medic cardiolog, a lucrat înainte pentru europarlamentarul PSD Gabriela Zoană, dar și în secretariatul S&D), Weini LI (preluată tot de la Gabriela Zoană, este consultant al International Finance Corporation, s-a ocupat în trecut de delegația PE pentru relațiile cu China) și Anișoara Matei (preluată de la europarlamentarul Andi Cristea).

Nicolae Ștefănuță (USR): Elena Anca Luminița Corneanu (fost șef serviciu în Direcția de Cultură Scrisă și Creație Contemporană din cadrul Ministerul Culturii și Identității Naționale din România, soția lui Dumitru Dobrev, fondator USR și fost candidat al USR pentru Primăria Sectorului 4) și Dorin Dan Lazea (consilier la grupul parlamentar al USR, profesor la Facultatea de Științe Politice, dar și membru al Consiliului de Administrație al TVR din partea USR)

Ramona Strugariu (PLUS): Cristina Arion (preluată de la europarlamentarul Cristian Preda), Horia Lupu (fost asistent europarlamentar al Monicăi Macovei) și Gabriel Virtop (preluat tot de la Monica Macovei).

Cristian Terheș (PSD): Elena Cătălina Ștefănescu, fost deputat PSD de Teleorman în perioada 2012-2016, apropiată în trecut de Liviu Dragnea și Dan Șova, candidând la europarlamentare în mai pe lista PSD.

Eugen Tomac (PMP): Tatiana Istrate (consilier parlamentar PMP), Cristina Negoiescu (ofițer de proiect în cadrul World Vision) și Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan.

Dragoș Tudorache (PLUS): Adriana Andreea Filip (preluată de la europarlamentarul Sorin Moisă de la PSD), Alin Cristian Mituță (director de cabinet al lui Cioloș pe vremea când era premier) și Dan Nechita (membru Plus, fost director al Fundației CAESAR, și fost consilier de stat în cancelaria premierului Dacian Cioloș).

Mihai Tudose (Pro România): Susana Dragomir (preluată de la Daciana Sârbu), la fel cum a fost preluată și firma EXFIN 2000 ca agent de plată, înființată în 2000 de mama lui Victor Ponta, Cornelia Naum, care nu se numără însă printre asociați. În prezent, unul dintre cei doi asociați și administratori ai firmei este Alexandra Herțanu – sora lui Victor Ponta, aflăm dintr-o investigație Press One.

Adina Vălean (PNL): Răzvan Gheorghe Marc (fost șef la Londra în cadrul Autorității Naționale pentru Turism), Daniel Alexandru Nancu (preluat și el din mandatul anterior), Filip Alexandru Negreanu Arboreanu (asistent europarlamentar de 8 ani), plus Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan și Eugen Tomac.

Lorant-Gyorgy Vincze (UDMR): Istvan-Andras Virag (fost consilier în cadrul Ministerului Fondurilor Europene), plus Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Eugen Tomac și Adina Vălean. Regăsim și o firmă ca agent de plată, Glint Financial din Târgu Mureș.

Iuliu Winkler (UDMR): Tudor Petru Fabian (lucrează din 2015 pentru Iuliu Winkler), Zsuzsanna Pataki (trainee în perioada 2014-2016 la Parlamentul European, în 2017 devenind asistent europarlamentar), Emilia Elena Roatiș (preluată tot din mandatul anterior al lui Iuliu Winkler), plus Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Eugen Tomac, Adina Vălean și Lorant Vincze.

