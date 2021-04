Consiliul Județean Timiș a aprobat bugetul de venituri și cheluieli pe 2021

Noul buget al județului Timiș a fost aprobat, luni, de plenul CJT. Suma de 655 de milioane de lei a fost stabilită pentru a fi împărțită, în ceea ce noua conducere a instituției a anunțat că va reprezenta reorientarea finanțelor dinspre cheltuielile de funcționare spre cele cu investiții.

Ședința de vot nu a fost una calmă, consilierii PSD au acuzat conducerea aflată la putere, PNL – USR Plus, că nu a invitat partidul social-democrat la dezbateri, iar toate amendamentele ridicate au fost respinse. În final, Călin Dobra, actualul lider al consilierilor județeni PSD, fost președinte al consiliului județean, a anunțat că colegii săi se vor abține de la votarea bugetului.

”Contribuția dumneavoastră nu e constructivă”, a răspuns Alin Nica acuzațiilor că nu a chemat social-democrații la consultări pe tema bugetului.

Aleșii PSD au cerut insistent transferul de bani de la suma alocată pentru realizarea unui studiu de fezabilitate uriaș, care va sta la baza realizării unei căi ferate de mare viteză între Timișoara și Reșița. Ca și destinație a acestei sume au fost lansate diferite amendamente, acestea picând la vot unul câte unul. Banii sunt necesari pentru a avea pregătit dosarul liniei de cale ferată ca atunci când se vor acorda banii să fie pregătit, a insistat Alin Nica. În plus, CJT a devenit partener în proiect cu CJ Caraș-Severin, Primăria Reșița și Primăria Timișoara, nu se poate renunța.

Cei de la PSD, prin vocea fostului șef al CJT, Călin Dobra, au cerut bani pentru realizarea unei intersecții mai bune la Birda, unde un drum județean se intersectează cu drumul național, acolo petrecându-se numeroase accidente. Acolo există deja semnat un contract de proiectare, dar nu s-au alocat și banii necesari, Alin Nica motivând că în zonă mai trebuie făcute expropieri pentru care nu sunt bani, deci și proiectarea e degeaba. Vedem peste câteva luni, facem rectificare și plătim respectivul contract, a spus șeful actual al CJT. De asemenea, Dobra a cerut bani pentru extinderea drumului de legătură dintre drumul național spre Arad și Sânandrei la patru benzi, dar și pentru reabilitarea drumului dintre Timișoara și Utvin, acolo existând deja și studiul de fezabilitate făcut. Alte sunt prioritățile acum, iar la Utvin s-au pus covoare asfaltice anul trecut, iar drumul e în garanție, a mai spus Nica.

Văzându-se cu toate amendamentele picate, Dobra a anunțat că dacă tot nu a fost consultat grupul PSD la alcătuirea bugetului, voturile social-democraților nu se vor acorda, aceștia abținându-se de la vot.

”Nu am chemat PSD la consultări, deoarece contribuția dumneavoastră nu este una constructivă”, a spus simplu Alin Nica.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă pe tema bugetului, el a explicat această afirmație, spunând că, de fapt, … era o declarație politică.

”E ușor ca atunci când nu mai ești la putere să discuți, ei uită momentele cînd erau la conducere și ignorau total opinia celorlalți. Consultarea pe buget poate să fie viabilă dacă și toți partenerii vor să facă ceva corect și nu doar să facă din aceasta un subiect de imagine. În fapt, bugetul transpune viziunea conducerii, iar noi ne despărțim de viziunea PSD, axată pe cheltuieli de funcționare”, a mai spus liderul CJ Timiș.

Spital modular nu e nevoie, dă ministerul, dar dacă e nevoie votăm.

Noii șefi de la Consiliul Județean Timiș spun că strategia bugetară se schimbă total, iar de la insistarea pe cheltuielile de funcționare se trece pe cele de investiții.

”Traversăm o perioadă dificilă, marcată de scăderi economice, cu o influență mai mare ca cea din 2008. Abordarea este să avem un buget care să promoveze cheltuirea responsabilă a banului public, cu stimularea investițiilor. Am dorit ca prin modificarea organigramei să promovăm managementul profesionist. Vom continua și cu modificările din organigrama structurilor subordonate, DGASPC, muzee, Centrul de Artă. Aceste principii vor duce la eficientizare și promovarea investițiilor. Rolul unui buget orientat pe investiții e necesar pentru relansarea economiei. Eu cred sincer că modelul creșterii României bazată pe consum, pe produse de import, trebuie schimbat. De aici am plecat când am purces la elaborarea bugetului. Doar prin investiții putem vorbi de relansarea economiei”, a spus Nica.

El a vorbit și despre principalele investiții care vor fi susținute de CJT: extinderea drumului de legătură Timișoara – A1, prin Dumbrăvița, continuarea șantierului, continuarea lucrărilor pentru extinderea la patru benzi a drumului dintre Timișoara și Moșnița, extinderea drumului dintre centura de ocolire a Timișoarei și Aeroport, lucrările la canalul Bega pentru asigurarea navigației, respectiv a pistei de biciclete spre Serbia.

Din totalul celor 655 de miloane de lei disponibile în buget, 338 de milioane de lei pentru cheltuieli de funcționare, respectiv 317 milioane de lei pentru dezovoltare. Managerul județului, Marian Constantin Vasile, se vor reduce cheltuielile pentru serviciile de mentenanță, cele juridice, respectiv pentru organizarea serviciilor GDPR. El a vorbit despre reducerea sumelor pentru IT și comunicații, chiar dacă digitalizarea este laitmotivul noii administrații. Ca o noutate, CJT vrea să intre pe piața liberă a utilităților, în sensul că ar putea fi negociat un contract în care să fie incluse toate instituțiile din subordine în același contract. Totodată, și paznicii din aceste instituții ar trebui să se gândească la o altă carieră, pentru că, treptat, vor fi înlocuiți cu camere de filmat. Totul, pentru eficientizarea activității.

