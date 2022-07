Consiliul Județean Timiș insistă cu parcarea din zona centrală a Timișoarei. Primăria e acuzată că boicotează lucrările

Deși a încercat de mai multe ori obținerea terenului pe care Primăria Timișoara îl deține în spatele terenului Consiliului Județean Timiș de la fostul Centru Militar Județean, municipalitatea tergiversează obținerea unei soluții, spun cei din administrația județeană. Ceea ce blochează demararea investiției de aici într-o parcare supraterană cu mai multe niveluri.

O durată de execuție de 32 de luni, o parcare cu parter, patru etaje, plus un etaj retras și aproximativ 400 de locuri de parcare. Aproximativ, pentru că deocamdată nu se știe pe ce teren se va executa investiția, aceasta pentru că s-a descoperit că în spatele terenului CJT există și un teren al Primăriei Timișoara, de 584 de metri pătrați, ”o fundătură”, după cum spune Proteasa, dar pe care primăria evită să o dea consiliului județean pentru a oferi un teren mai mare pentru parcarea centrală.

Din acest motiv, societatea desemnată să se ocupe de studiul de oportunitate pentru parcare, a realizat două variante de posibil proiect, una în care este cuprins terenul respectiv și una în care nu este cuprins terenul. Diferența: câteva zeci de locuri de parcare, respectiv vreo trei milioane de euro diferență. Societatea bucureșteană care a analizat situația, a reușit în doar câteva luni să facă cele două variante, contractul de realizare a studiilor fiind senat chiar în ultimele zile ale anului precedent.

”Acum avem 2 proiecte propuse la vot. Unul privește aprobarea studiului de fundamentare. E vorba de un contract de achiziție publică, de servicii de consultanță, pe care l-am semnat în decembrie 2021. Prima parte e studiul de fundamentare ce urmează să fie aprobat. După aceata putem sa dăm drumul la documentație.

In acest studiu s-au luat in calcul 2 scenarii. În primul ne folosim doar de suprafața pe care noi o avem ăn proprietate și facem 396 de locuri de parcare. În a doua e luat în calcul și terenul ce aparține Primariei. Acel teren e o fundătură, un teren fără acces public, în spatele terenului e acea parcare privata de la Iprotim. Nu e un drum public prin care să se poată avea acces la acest teren, în această variantă facem 436 de locuri de parcare. Înaltimea parcării e parter, 4 etaje si etaj retras. De la parter și pînă la etajul 4 vor fi parcări, iar la etajul retras vor fi alte funcțiuni. Propunem si locuri de parcare pentru biciclete, persoane cu handicap, stație de încărcare electrică. În scenariul unu ne costă 14,7 milioane euro plus TVA, în scenariul doi ne costă 16,1 milioane euro plus TVA. Al doilea proiect de hotărare este cel de solicitare de transfer al celor 538 mp ai Primăriei către consiliul județean”, a declarat Alexandru Proteasa.

El spune că municipalitatea blochează investiția, refuzând să participe la discuțiile comisiilor constituite la primărie și CJT, special pe această problemă, dar și altele patrimoniale, majoritatea deja rezolvate.

Dacă cei din administrația județeană s-au mișcat rapid și au făcut comisia, cei de la primărie au avut nevoie de șase luni numai pentru a stabili această comisie. Deși inițial a propus trecerea gratuită a terenului la consiliul județean propunerea nu a fost agreată, ulterior a fost propusă trecerea terenului din domeniul privat al primăriei în cel al CJT, la prețul de inventar. Nici această propunere nu a fost considerată oportună, răspunsul fiind că se vor căuta alte variante de schimb. Și după acel moment… nimic, spune Proteasa. Acum se încearcă … provocarea administrației timișorene prin hotărârea prin care se cere efectiv acel teren. Consilierii locali USR au boicotat permanent ședințele comisiilor, spune vicele CJT.

„Noi ne-am mișcat foarte repede și am inițiat Hotărarea de creare a comisiei, Primariei i-a luat 6 luni de zile pentru a face o comisie care să se întâlneasca cu noi.

Prima intalnire a fost in 13 octombrie 2021. La acea intalnire doar noi am primit situatii patrimoniale. La prima nu s-a stabilit nimic. In 21 octombrie s-au luat primele decizii cu schimburile de la Bastion. Am vazut o opozitie a consilierilor USR legat de acest schimb. Nu doreau sa dezbatem acest subiect. Nu aveau nicio propunere ce să facă cu acel teren. La 1 noiembrie am rezolvat situația de la Cioca. La 1 noiembrie am solicitat acest transfer, nu au fost de acord. Au spus ca au nevoie de timp pentru a veni cu alte elemente patrimoniale. Am convocat o noua ședință la 8 noiembrie, comisia nu s-a mai prezentat. În decembrie am trimis o nouă adresa, nu au raăpuns, în februarie am trimis altă adresă și nu s-a raspuns. In 14 aprilie noi am stabilit o ședință la Consiliul Județean, am trimis și o ordine de zi la primărie, iar la ședinta din 14 aprilie absolut toți consilierii USR au boicotat ședința si nu a fost cvorum. De aceea, avem acest proiect depus si speram ca primarul dominic Fritz sa dea curs acestei initiative. În acele sedinte din octombrie si noiembrie s-a vazut foarte clar ca nu doresc sa ne dea acest teren. Au refuzat inclusiv varianta de a-l prelua în domeniul privat. Neavând argumente, nu au mai venit la întlniri. La ședințele din noiembrie au spus ca au nevoie de timp pentru a analiza anumite situații patrimoniale ale CJT la care Primăria ar putea avea interes”, a mai declarat Proteasa.

Cu cererea lansată de la Consiliul Județean Timiș, Primăria Timișoara va trebui să reacționeze, iar Proteasa speră la un răspuns pozitiv. În caz contrar, el e dispus să îl pună pe viceprimarul liberal, Cosmin Tabără, să ceară lămuriri și să lanseze un proiect de hotărâre care să fie supus la vot și să se decidă dacă terenul se dă sau nu la CJT. De ce Tabără și nu alt consilier local liberal nu am înțeles, cert este că dacă Tabără după un asemenea demers chiar ar putea ajunge să ascută creioane, primarul posibil că îi va lua și ultimele atribuții din primărie.

”Dupa ce vom adopta acest proiect in plen, si nu am dubii că nu se va adopta, am să rog să se inițieze un proiect de Hotărâre de Consiliu Local prin care sa transfere terenul. Dacă nu, îl avem pe viceprimarul nostru, să propună un proiect și vom vedea dacă vor boicota aceasta investiție”, a mai spus Alexandru Proteasa.

Firma care ”știe” cu statul, doar studiul de fundamentare

Firma care a realizat studiul de oportunitate și care știe să lucreze cu statul a primit 135.000 de lei plus TVA epentru a face documentația amintită, iar de următoarele etape se va ocupa altă firmă, desemnată la licitație. Aceasta va face investiția și se va ocupa și de parcare. Un total de 32 de luni, în varianta maxim optimistă, ar dura lucrarea. Ulterior firma va prelua în concesiune parcarea, pe 48 de ani.

„Sunt 9 luni de zile pentru PUZ, 6 luni pentru autorizații, 8 luni procedura de achiziție si 12 pentru construcție. În total, parcarea ar trebui sș fie gata in 34 de luni cu totul, în scenariul optimist. Exploatarea e pe 49 de ani. Nu concesionam imobilul. Se merge pe legea 100 a concesionarii lucrărilor. Discuțiile de la care plecăm este o redevență de la 120.000 de euro pe an, plătită Consiliului Judetean. Vor pune ce tarif doresc, dar nu cred că va fi unul foarte mare pentru ca nu va fi rentabil. In principiu, calculul este facut la 5 lei pe ora. Noi facem concesiunea lucrărilor, poate sa fie o societate sau asociere, ei vin cu finanțarea, construcția, tot. Daca noi ar fi trebuit să facem PUZ, construcție si exploatare, probabil timpii s-ar tripla”, a mai spus Proteasa.

Nu se primește terenul, se merge și așa mai departe.

„În scenariul în care primăria nu ne dă acel teren, noi suntem deciși să mergem mai departe. Dar nu e cea mai sănătoasă variantă. Cea mai sănătoasă e ca și această bucățică de teren să o dea”, a mai declarat Proteasa.

