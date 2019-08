Consiliul Judeţean Timiş taie ambrozia primăriei

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a răspuns rapid unei sesizări apărute legat de existenţa din abundenţă a ambroziei la stadionul „Dan Păltinişanu”, administrat de CJT, şi şi-a trimis angajaţii să taie rapid planta care produce atât de multe probleme de sănătate celor care suferă de alergii la polenul produs de aceasta.

Conform celor anunţate de oficial, în urma verificărilor s-a constatat că de problemă ar fi trebuit să se ocupe Primăria Timişoara, dar că aceasta nu mai contează, atât timp cât ce se face e spre binele comunităţii. Oamenii s-au săturat să îşi paseze vina între ele, în concluzie s-a intervenit prompt.

„Nu tolerez nepăsarea față de problema ambroziei! În această dimineață, mi-a fost semnalată o problemă gravă legată de prezența ambroziei în jurul stadionului Dan Păltinișanu, fiind acuzați că nu ne ocupăm de tăierea acesteia. Nu am ezitat, am făcut verificări și am constatat că sarcina curățării ambroziei în zona respectivă aparține Primăriei Timișoara şi nu Consiliului Județean. Ei bine, nu ne-am lamentat că nu e treaba noastră și am trimis deja o echipă a Consiliului Județean să curețe zona de ambrozie. Oamenii s-au săturat să vadă autoritățile cum își aruncă vina între ele.

Am putut, am făcut. E atât de simplu. Binele comunității primează”, a anunţat Dobra, sâmbătă la prânz.

Şeful CJT a mai spus că în perioada imediat următaore vor fi luate noi măsuri, la nivelul judeţului, pentru combaterea acestei plante: „Mai multe despre combaterea ambroziei la nivelul județului Timiş vă voi oferi în zilele următoare”.

