Consiliul Județean Timiș trebuie să taie 220.000 de lei din cheltuielile cu personalul

Noul manager al județului Timiș, Marian Constantin Vasile, și-a propus să taie 220.000 de lei din sumele alocate cheltuielilor de personal în acest an. ”Revoluția” acestuia va afecta și personalul din instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș.

”Cheltuielile cu personalul vor fi ținute în frâu sau diminuate. Cheltuielile cu aparatul de specialitate vor fi diminuate cu aproximativ 220 de mii de lei/lună începând cu 1 iunie. Vor fi realizate reorganizări și în subordonate, concursurile vor fi aprobate atent la fel și promovările. De exemplu, deja am decis ca pentru 3 instituții, promovările să se realizeze doar pentru merite deosebite. Am prevăzut o sumă de bani pentru pregătirea angajaților, pe plan local deci nu la mare sau la munte, apelând la profesioniști și realizând evaluări ulterioare în câmpul muncii. Un alt exemplu este cel care ține de personalul de pază care va fi redus treptat odată cu instalarea sistemelor de supraveghere video peste tot unde are sens. Dacă e să ne raportăm la anul precedent, am micșorat cheltuielile de funcționare pentru aparatul de specialitate al CJT cu 9%.”, spune Marian Constantin Vasile.

Iar dacă tot se referea la merite deosebite, acesta știe deja și organizațiile unde s-ar face treabă.

”Vorbim de aparatul de specialitate al CJT, de DGASPC și Direcția de Evidență a Populației. Merite deosebite sunt cele care excedă practic atribuțiile uzuale ale personalului. Și în cazul în care, de exemplu, unul dintre angajați reușește accesarea unor finanțări nerambursabile substanțiale, muncind mai mult decât de obicei și implicându-se alături de alte departamente, e firesc să luăm în considerare acest efort notabil al angajatului și să ne gândim la promovare. Vorbim de promovările legale care presupun un examen dar care în cazul în care în cele 3 instituții nu vom da curs examenelor în acest an, pentru a nu face promovările, si nu vorbim vorbim de promovările de pe un grad pe alt grad.”, a încheiat managerul județului.

Șeful său, Alin Nica, anunță și alte modificări în politica de personal, anume că promovarea oamenilor nu se va mai face doar pentru că așa trebuie.

