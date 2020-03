Consiliul Local Lugoj alocă fonduri pentru diminuarea răspândirii noului coronavirus

Consiliul Local Lugoj se va întruni miercuri, 1 aprilie, de la ora 10, în ședință extraordinară pentru rectificarea bugetului și alocarea unor sume de bani pentru sănătate și în contextul unor măsuri impuse de Ordonanța Militară nr. 4 din 29.03.2020. Cu acest prilej, municipalitatea intenționează să aloce 613.400 de lei pentru spital și 550.000 de lei pentru sănătatea lugojenilor și diminuarea răspândirii noului coronavirus. Despre alocarea acestor fonduri, primarul Francisc Boldea a declarat: „Lugojenii, ca de altfel ceilalți cetățeni ai României, și-au plătit de-a lungul vieții contribuția la sănătate. Acesta este motivul pentru care niciodată nu am solicitat cetățenilor donații pentru spital sau pentru sănătate. Așa cum nu am solicitat bani de la lugojeni pentru branșamente la apă, pentru magistralele noi de apă sau canalizare sau pentru transportul în comun. Trebuie să amintesc însă că o parte din lugojeni sunt restanți cu taxe și impozite în sumă de circa 8 milioane de lei iar agenții economici cu circa 7,2 milioane lei, în total un minus de 15,2 milioane de lei, adică peste 3 milioane de euro. Consider în acest context, când fiecare lugojean este legitim îngrijorat de situația generală din țară, că toate minciunile debitate din Germania de dl. Buciu aflat, se pare, în campanie electorală, și prin zvonacii săi din oraș, nu fac decât rău Lugojului și oamenilor de aici. Vă invit d-le Buciu, dacă țineți la lugojeni, să veniți aici, să faceți carantina legală de 14 zile și apoi să întreprindeți acțiuni reale pentru lugojeni, să vă expuneți zilnic așa cum o fac toți cei care în aceste zile nu pot sta acasă pentru că trebuie să lucreze pentru cetățeni, în stradă sau în instituții. Textele bine ticluite și falsa implicare nu au nicio valoare pentru noi lugojenii. Politica nu are loc în situațiile grele pentru oameni. Deși zi de zi continuă aceste acțiuni de manipulare și discreditare a noastră, adevărul iese totuși la suprafață. Care este adevărul? Este acela că 95% din banii necesari spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” vin de la primărie. Pentru tot ceea ce intenționează să achiziționeze conducerea spitalului în această perioadă grea, de la ventilatoare mecanice, injectomate și infuzomate până la materiale sanitare de peste 184.000 de lei, dezinfectanți de circa 85.000 lei așa cum, la solicitarea mea, a transmis managerul spitalului prin adresa nr. 30912/30.03.2020, înregistrată la primărie. Suma totală cuprinsă în această adresă este de 613,4 mii lei. Iată însă că în urma emiterii de către autoritățile centrale a Ordonanței Militare nr. 4, va trebui să alocăm din buget sume de bani destinate cazării și mesei pentru cetățenii în carantină pe raza Municipiului Lugoj, sume care vor fi recuperate ulterior de la D.S.P. Timiș. Totodată ni se impune să dezinfectăm peste 600 de scări de blocuri din oraș, precum și circa 250 de străzi, trotuare și alei. Și pentru aceaste activități este nevoie să alocăm fonduri. În total vom aloca în urma Ordonanței Militare nr.4 suma de 550.000 de lei. Deși până în prezent Guvernul nu a făcut nicio rectificare bugetară în acest sens, Primăria Municipiului Lugoj își asumă o rectificare a bugetului local înainte de data de 1 iulie, cum scrie în lege, pentru că, de această dată nu este vorba doar de fonduri pentru spital, ci pentru sănătatea întregii populații a municipiului Lugoj. Lugojenii trebuie să știe că Primăria Municipiului Lugoj nu are nevoie de bani de la populație și va finanța orice solicitare din partea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”, în această perioadă unică în istoria Lugojului în care viața cetățenilor este pusă în pericol. Minciunile, jignirile, limbajul electoral folosit de unii în această perioadă grea în care pe bună dreptate fiecare este îngrijorat pentru sine și cei dragi nu face decât să înrăutățească situația de zi cu zi a noastră a celor care trăim și muncim în Lugoj. Noi vom continua să muncim în folosul oamenilor de aici, să facem tot ceea ce omenește este posibil pentru a depăși toate greutățile acestei perioade. În încheiere doresc să mulțumesc atât celor care se află la datorie în aceste zile în oraș dar și celor care respectă măsurile luate și rămân în case. Doar cu responsabilitate și grijă față de ceilalți vom trece cu bine de acest impas”.

