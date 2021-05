Consiliul Local Timișoara a stabilit: 100 de lei pe lună pentru bursele școlare de performanță, de merit și de studiu; 140 pentru cele sociale

Marți, 25 mai, Consiliul Local Timișoara a aprobat sumele alocate pentru burse elevilor din municipiu în anul 2021. Este vorba despre 12,1 milioane de lei pentru acest an, la care se adaugă 1,2 milioane de lei – restanțe pe anul 2020. Majoritatea banilor vor veni de la guvern, repartizați din sume defalcate din TVA, contribuția locală fiind de 454.000 de lei.

Datele municipalității sugerează că 13.000 de elevi vor beneficia de bursă în acest an. Bursele de performanță, de merit și de studiu vor fi de 100 de lei pe lună, timp de nouă luni pe an, în timp ce cele sociale vor fi de 140 de lei pe lună, timp de 12 luni pe an. Cum guvernul a alocat 100 de lei pentru fiecare bursă, municipalitatea va acorda efectiv doar cei 40 de lei în plus pentru bursele sociale, după cum a propus în urmă cu câteva ședințe consiliera locală social-democrată Anca Lăpădatu, la votul bugetului local pe 2021.

Criteriile de acordare a acestor burse sunt cele stabilite în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. Mai multe condiții sunt stabilite, în legislație, pentru bursele de ajutor social.

„Dat fiind faptul că suma alocată în buget este suficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitate, s-a votat acordarea integrală a burselor sociale (bolnavi, orfani și pentru cei cu venituri foarte mici), a burselor de studiu, a burselor de performanță și a burselor de merit pentru fiecare unitate de învățământ. Acordarea integrală înseamnă că, spre deosebire de anii trecuți când suma totală era insuficientă, vor primi burse toți elevii care au acest drept, conform listelor transmise de unitățile de învățământ. Astfel, vor fi acordate în acest an 13.137 de burse, în sumă totală de 12.106.500 lei”, transmit reprezentanții primăriei.

Comentarii

comentarii