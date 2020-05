Construcția hotelului Radisson din Timișoara a fost pusă în așteptare din cauza COVID-19

Antreprenorul Ovidiu Șandor, care dezvoltă la Timișoara un ansamblu imobiliar mix de 130 milioane de euro, a pus în așteptare construcția programată a unui hotel Radisson Blu și a amânat începerea construcției unui nou bloc cu 100 de apartamente în cadrul proiectului ISHO, din cauza pandemiei de COVID-19.

„Strategia noastră este să finalizăm construcțiile în care am vândut deja apartamentele. Clădirile scoase de noi în piață sunt vândute în proporție de peste 95%. E important să le finalizăm și să le predăm în bună ordine cumpărătorilor. Aveam planificată ieșirea în piață cu o nouă clădire cu 100 de apartamente, pe care am amânat-o până când vom înțelege mai bine cum se reașează lucrurile. Am pus «on hold» componenta hotelieră, din motive evidente, dar continuăm cu partea de birouri și rezidențial“, a declarat Ovidiu Șandor, în cadrul unui eveniment organizat de Cushman & Wakefield Echinox și Dentons.

Proiectul ISHO din Timișoara implică o investiție totală estimată la 130 milioane euro și constă într-o clădire de birouri, un cartier rezidențial cu 1.000 de apartamente și un hotel Radisson Blu cu 160 de camere, ce ar fi trebuit livrat în 2021. Șandor spune că va scoate pe piață următoarea clădire rezidențială în momentul în care reapare încrederea. El se așteaptă la scăderi de preț, în perioada următoare, mai ales în proiectele „mai puțin fericite“ din perspectiva locației și unde publicul țintă este direct afectat financiar.

„Dacă se confirmă revenirea la o cerere sustenabilă vom continua mai repede lucrările. Suntem cu piciorul și pe frână și pe accelerație și le vom apăsa în funcție de evoluția cererii“, a adăugat omul de afaceri. Este de așteptat să vedem o piață cu tranzacții mai puține decât înainte de pandemie și va fi o piață care va suferi diferențiat, consideră Șandor. Potrivit acestuia, suntem într-un tip de criză diferit de cel din 2009, pentru că, în trecut, „au existat foarte multe achiziții speculative, apartamente sau case cumpărate în ideea unei vânzări foarte rapide, de multe ori pe bani împrumutați, lucru pe care, cel puțin în Timișoara, nu l-am văzut în ultimii ani“. Acum lichiditatea nu a dispărut ca în 2009, ba dimpotrivă, economisirea din băncile românești a crescut cu 13% în ultima perioadă, mai spune el.

„Totul depinde foarte mult de ce vor face băncile legat de finanțarea noilor proiecte, pentru a vedea cum se va mișca partea de ofertă a pieței rezidențiale. Oamenii vor muta o bună parte din cheltuielile legate de ce facem și cum arătăm când suntem în spațiul public, spre locuire. Vom vedea mai mulți bani cheltuiți pe mobilă și ceea ce înseamnă confortul de acasă. Ne așteptăm să vedem o actualizare a suprafeței, dată de nevoia de a lucra de acasă. Poate cumpărătorii de apartamente cu două camere vor prefera să urce la trei camere. Va exista o categorie de cumpărători care nu vor mai fi bancabili, la fel cum vor fi și cei într-o poziția financiară care le va permite să își îmbunătățească situația locativă“, menționează investitorul.

Șandor se așteaptă să vedem o reorientare a unor cumpărători către retailul stradal în detrimentul mallurilor și spune că sectorul birourilor și al depozitelor par cele mai sigure. „Pe birouri vedem două tendințe opuse. Pe de o parte e ideea că am descoperit Sfântul Graal prin munca de acasă. Nu cred că vom munci toți de acasă, dar până la toamnă se vor întoarce la birouri poate 30% dintre angajați. Pe termen mediu vom vedea o creștere a muncii de acasă. Pe de altă parte, regulile de distanțare socială presupun că de la o densitate de 8-10 metri pătrați pe angajat, ne vom muta spre 15-20 de metri pătrați pe angajat. Nevoia, în metri pătrați, de birouri nu se va schimba fundamental. Pentru România, criza precedentă a fost benefică din perspectiva mutării la noi a unor servicii din țări mai scumpe, iar acest gen de impact mă aștept să îl vedem de la anul, din nou“, concluzionează omul de afaceri.

După ce în 2012 a încheiat o tranzacție imobiliară care l-a propulsat în rândul milionarilor României, prin vânzarea unui complex de birouri din Timișoara către fondul sud-african New Europe Property Investments (NEPI) pentru circa 90 milioane de euro, anul trecut, Ovidiu Șandor a fost implicat, alături de NEPI Rockcastle, în cea mai mare tranzacție din Cluj-Napoca prin vânzarea complexului de birouri The Office către frații Pavăl, proprietarii Dedeman, la un preț de 129 milioane de euro.

Sursa: profit.ro

Comentarii

comentarii